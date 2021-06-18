Губернатор обещал дольщикам из Коммунара новоселье в июле

Губернатор Владимир Сипягин обещал дольщикам из Коммунара новоселье в июле. Это стало неожиданностью. Построенный с нарушениями дом на Центральной, 19 не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет. Люди отчаялись. И вот — такой кульбит. Через месяц они могут занять жилплощадь на законных основаниях. Если, конечно, глава региона сдержит слово.

Ответа по срокам дольщики ждали от губернатора с августа прошлого года. Они выходили с одиночными пикетами к «Белому дому». Записывали видеообращения. Обращались в СМИ. Но конкретной информации им никто не давал. До последнего дня. На пресс-конференции, проводившейся 16 июня, Владимир Сипягин назвал рубежом разрешения конфликта ближайший месяц.

Москва решает

Справедливости ради отметим: дело упиралось не только в городских или областных чиновников, но и в федеральных. А это особая статья. Дом на Центральной был построен с нарушением высотности. По проекту он должен был быть семиэтажным. По факту этажей — девять.

«Лишние этажи» мало того, что выросли в обход проекта, так ещё и сам дом стоит в охранной зоне. Он входит в исторический центр Владимира. Пусть за рекой. Пусть далеко от белокаменных памятников. Но по бумагам — так. Нарисовали зону — не сотрёшь.

Вернее, стереть, подправить границы исторической зоны, можно. Но через Москву. Либо надо было сносить лишние этажи. А там квартиры, и они проданы.

Владимирские архитекторы несколько раз переделывали документ об охранных зонах, Госинспекция по охране объектов культурного наследия вносила все новые правки, чиновники устраивали и переносили заседания. Наконец, в мае 2021 года документ добрался до Минкульта. И тут – новые ограничения в Москве.

Заседание в Минкульте, где могли рассмотреть вопрос повышения этажности в ряде микрорайонов Владимира, в том числе в Коммунаре, отменили. И ориентировочно перенесли с этой на следующую неделю. Эта новость расстроила дольщиков. Но не губернатора.

Оптимизм губернатора

Владимир Сипягин с большой долей уверенности заявил, что заседание всё же будет. На него приедет вице-губернатор и выслушает мнения экспертов. А тем временем в администрации области начнут готовить проект постановления об охранных зонах.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

Здесь вопрос очень тонкий. Он должен основываться на мнении компетентных людей и на законе.

Подписав этот документ, меня могли обвинить в коррупции. Превышение высотности. Строй, что хочу.

Хочу, чтобы все шло через профессионалов. Регионального и федерального уровня.

А потом уж губернатор принимает решение в виде подписи.

92 семьи обманутых дольщиков замерли в ожидании финала истории.

Обновили информацию и на сайте «Наш.дом.рф», где опубликован реестр проблемных объектов. Появилась обновленная версия проектной декларации на дом. В ней указано, что планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства — 30 июня 2021 года. Первоначальный срок был определен на апрель 2019 года. А взялись за строительство дома еще в 2015 году.