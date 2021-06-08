Грызунов-вредителей на полях Владимирской области стало больше в 1,5 раза

На полях Владимирской области подсчитали мышевидных грызунов. В случае массового размножения эти вредители повреждают практически все сельскохозяйственные культуры. Если сравнивать с осенью прошлого года, грызунов стало больше в полтора раза. Чаще всего их замечали на полях в Александровском, Собинском и Юрьев-Польском районах. Перезимовку грызунов оценили специалисты владимирского филиала Россельхозцентра.

– Обследования показали, что мышевидными грызунами в области заселено 9,1 тысячи гектаров, или 60,1%. Средневзвешенная численность составила 35 жилых нор на гектар, что в 2,7 раза ниже плотности нор весны 2020 года и в полтора раза выше осени 2020 года, – уточнила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова. – Максимально 562 жилые норы на гектар было учтено на поле многолетних трав в Александровском районе.

Грызунов считают весной и осенью

Мониторинг на посевах сельхозкультур ведётся два раза в год: весной и осенью. Численность грызунов на полях определяют путём подсчёта колоний и нор. Этой весной мышей в нашем регионе подсчитали на площади 15,1 тысячи гектаров: 8,4 тысячи га составили поля с озимыми культурами, еще 6,7 тысячи га – с многолетними травами.

562 норы на гектар нашли на полях Александровского района.

На полях с многолетними травами больше всего мышиных нор нашли в Александровском и Собинском районах. На полях с озимыми культурами превышение зафиксировано в Юрьев-Польском районе.

Летом мышей станет больше

На размножение грызунов повлияла снежная зима, поясняют специалисты. В январе активность мышей сдерживало чередование оттепелей и морозов. Следы их жизнедеятельности были выявлены в основном у ферм, в местах складирования кормов. В феврале-марте вредителям мешали сугробы, образовавшиеся на полях. Лишь тёплая погода апреля поспособствовала быстрому таянию снега и подтоплению нор. Из-за поздней влажной весны, когда в полях было сыро, а в низинах стояла вода, мышевидные грызуны были малоактивны. С приходом тепла они активизировались.

Сейчас грызуны находятся в стадии размножения.

В летний период вероятно увеличение их количества. Хозяйствам области рекомендуют продумать возможные варианты борьбы с грызунами.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты владимирского филиала Россельхозцентра обследовали озимые зерновые культуры на болезни. Оказалось, что потери урожая от снежной плесени по Владимирской области на 4,53 тысячи га составили более 20%. Гибель озимых зафиксирована на 0,15 тысячи га.