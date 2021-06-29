Грузовой поезд сбил мужчину в Александровском районе

В районе железнодорожной станции Арсаки Александровского района погиб 33-летний мужчина. Грузовой поезд сбил жителя Москвы, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив человека на рельсах, сразу же подал громкий звуковой сигнал и стал экстренно тормозить. Однако избежать столкновения не получилось. Мужчина не услышал сигнал поезда, потому как был в наушниках. От полученных травм он скончался.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Погибший пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

Тревожная статистика

За последнее время это уже далеко не первое происшествие. Два дня назад, 27 июня, на железной дороге погиб мужчина. Трагедия произошла на 257-м км перегона Ковров-1 – Ковров-2. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Погибший стоял в междупутье и пропускал электричку. Воздушным потоком его затянуло под скоростной поезд «Стриж». Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

10 июня в районе железнодорожной станции Александров погибла 47-летняя женщина, жительница Москвы. Погибшая перебегала железнодорожные пути в неположенном месте.

В мае этого года на путях погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла на 66-м километре перегона Гусь-Хрустальный — Курлово Горьковской железной дороги. Подростка сбил электропоезд № 6706. Юноша переходил железнодорожные пути также в неустановленном месте. Кроме того, погибший слушал музыку через наушники, к тому же на нем был капюшон.

В марте под колесами поезда в Муроме погиб мужчина. Ему было 53 года. 15 февраля под колесами поезда погиб пенсионер.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о правилах поведения на железной дороге. Даже при соблюдении установленного скоростного режима машинисту требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение. Пешеходов настоятельно просят переходить железнодорожные пути в установленном для этого месте и не пользоваться различными гаджетами.