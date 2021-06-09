Гроза с дождем и градом обрушатся на Владимирскую область с новой силой

Предупреждения синоптиков о грозовом буме оправдались. Третий день во Владимирской области гремят грозы, и это еще не конец. В ближайшие часы в регионе вновь ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируется гроза с дождем, в отдельных районах возможен град. Вероятно также усиление северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня, сообщает пресс-служба регионального МЧС России со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Будьте осторожны!
Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.
Водителям стоит учитывать погодные условия, прежде чем садиться за руль.
Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями.
Грозы всю неделю
Облачная с грозами и кратковременными дождями погода ожидается до конца недели. А значит, уже сейчас можно предположить, какими будут грядущие праздничные выходные. В зоне столкновения циклона и антициклона ничего не поменяется, уточняет Центр погоды «Фобос».
Вероятность осадков снизится в понедельник, 14 июня, в последний день длинных июньских выходных. Температура каждый день будет немного расти, в понедельник уже ожидается ее повышение до +25 градусов.
— Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то довольно сильными, где-то территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14-го числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно, — сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В целом специалист подчеркнула, что погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме.
Ранее «Призыв» сообщал о сокращенной рабочей неделе и длинных выходных. Отдыхать будем три дня — с 12 по 14 июня. Из-за того что грядущая пятница, 11 июня, предшествует праздничному дню, мы будем работать на один час меньше. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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