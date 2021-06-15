Гроза и сильный ветер надвигаются на Владимирскую область

На Владимирскую область вновь надвигается гроза с дождем. Местами вероятны ливни и даже град. При грозе также усилится ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Непогода обрушится в ближайшие часы и сохранится до конца дня, сообщает пресс-служба регионального МЧС России со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последствия непогоды

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.

Водителям стоит учитывать погодные условия, прежде чем садиться за руль.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями.

— Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Грозы уйдут

Синоптики просят набраться терпения. Вероятность мозаичных ливней и гроз будет ниже с каждым днем. Вторая неделя, по заверениям метеорологов, будет превосходной.

— Дело в том, что на синоптических картах Среднерусской равнины появится азорский антициклон, который географически с каждым днём будет только расширять своё погожее субтропическое влияние, — поясняет Центр погоды «Фобос».

По предварительным прогнозам к концу недели столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке. Осадков и уже не ожидается.

В четверг и пятницу, перед жаркими выходными, ожидается небольшое понижение температуры. 23-24 градуса в дневные часы. Но речи про похолодание, конечно, не идет.

Впереди над ждет жаркое лето.

Долгосрочные прогнозы подсказывают, что теперь относительно тёплое, солнечное и сухое лето в средней полосе России установится надолго. Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40% (на юго-западе Центральной России – до 60-80%). В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного.