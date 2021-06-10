Гроза и штормовой ветер ожидаются во Владимирской области

Новое предупреждение от спасателей. На Владимирскую область вновь надвигается гроза с дождем. Местами осадки будут сильными. В отдельных районах возможен град. При грозе также усилится восточный ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Непогода обрушится в ближайшие часы и сохранится до конца дня, сообщает пресс-служба регионального МЧС России со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Опасная погода

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.

Водителям стоит учитывать погодные условия, прежде чем садиться за руль.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями.

— Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Действия при грозе

Если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу во время грозы. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

Если гроза застала в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Грозовой бум

Облачная с грозами и кратковременными дождями погода ожидается до конца недели. Грозовой бум, которым пугали синоптики еще в начале недели, продолжается. Метеорологи объясняют: виноваты во всём два мощных атмосферных образования, застывших над Русской равниной.

— Осадки носят крайне мозаичный характер, небольшие, но мощные грозовые ячейки возникают спорадически, то есть случайным образом. Накануне, например, не повезло Рязани, где ушли под воду улицы. То же самое случилось в Пензе и Туле. Всю неделю дожди поливают Воронеж: машины по дорогам буквально плывут, — уточняют специалисты Центра погоды «Фобос».

В Центральной России период грозовой активности затянется, по меньшей мере, до начала следующей недели. При этом воздух станет понемногу прогреваться. По данным популярных погодных пабликов, в понедельник, 14 июня, ожидается уже +25 градусов. Грозовых туч станет меньше, начиная с грядущей субботы.