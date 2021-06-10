молния в небе

Гроза и штормовой ветер ожидаются во Владимирской области

Погода испортится в ближайшие часы

Новое предупреждение от спасателей. На Владимирскую область вновь надвигается гроза с дождем. Местами осадки  будут сильными. В отдельных районах возможен град. При грозе также усилится восточный ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Непогода обрушится в ближайшие часы и сохранится до конца дня, сообщает пресс-служба регионального МЧС России со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Опасная погода

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.

Водителям стоит учитывать погодные условия, прежде чем садиться за руль.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями.

Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

люди под зонтами

Во время грозы следует быть осторожнее

Действия при грозе

  • Если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.
  • Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
  • Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.
  • Не находитесь в водоеме или на его берегу во время грозы. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.
  • Если гроза застала в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Грозовой бум

Облачная с грозами и кратковременными дождями погода ожидается до конца недели. Грозовой бум,  которым пугали синоптики еще в начале недели, продолжается. Метеорологи объясняют: виноваты во всём два мощных атмосферных образования, застывших над Русской равниной.

люди идут в дождивике

Зонт или дождевик пока лучше держать под рукой

Осадки носят крайне мозаичный характер, небольшие, но мощные грозовые ячейки возникают спорадически, то есть случайным образом. Накануне, например, не повезло Рязани, где ушли под воду улицы. То же самое случилось в Пензе и Туле. Всю неделю дожди поливают Воронеж: машины по дорогам буквально плывут, — уточняют специалисты Центра погоды «Фобос».

В Центральной России период грозовой активности затянется, по меньшей мере, до начала следующей недели. При этом воздух станет понемногу прогреваться. По данным популярных погодных пабликов, в понедельник, 14 июня, ожидается уже +25 градусов. Грозовых туч станет меньше, начиная с грядущей субботы.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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