Голубь перешел дорогу по «зебре» и попал на видео

Законопослушный голубь стал героем видеоролика, опубликованного в популярном городском паблике Александрова. На кадрах, снятых на видеорегистратор автомобиля, хорошо видно, как птица переходит дорогу по всем правилам. Голубь неспешно идет по «зебре» и даже не пугается приближающейся машины. Никуда не взлетает, а уверенно продолжает свой путь. В какой-то момент складывается впечатление, что птица внимательно смотрит по сторонам.

За короткое время видео голубя, соблюдающего правила дорожного движения, посмотрели тысячи человек. У опубликованного ролика сотни лайков и десятки репостов. Мало кто остался равнодушным к птице, которая переходит дорогу в установленном месте. В комментариях люди отмечают, что голубь мог бы преподать урок людям, которые часто перебегают проезжую часть, где придется.

— Даже голубь понимает, где надо переходить дорогу, а некоторые люди – нет, — написала Эвелина Коваленко в комментариях под новостью.

— Людям пора уже у птичек учиться, — отметила Мария Корунова.

Совпадение или нет?

Почему голубь перешел дорогу именно по пешеходному переходу – теперь главный вопрос. Специалисты не исключают, что птица сознательно проложила свой путь по «зебре». По словам старшего научного сотрудника Института экологии и биологии ВлГУ Руслана Жукова, голуби различают цвета, и желтая окраска на дороге могла привлечь его внимание.

— Действительно, бывают очень умные голуби. Я с такими экземплярами сталкивался. Их поведение может отличаться от поведения остальных представителей вида, — пояснил «Призыву» Руслан Жуков. — Известно, что голуби видят мир в цвете. Скорее всего, желтая полоса на дороге для него была окрашена в еще более яркие тона. Поэтому он мог выбрать это место на проезжей части, чтобы перейти на другую сторону.

Специалисты спорят, случайно или нет голубь перешел дорогу в установленном месте.

При этом утверждать, что голубь снова преодолеет дорогу именно по «зебре», эксперт не стал. Руслан Жуков не исключил, что поведение птицы, попавшее на видео, просто совпадение. Голубь оказался в этом месте проезжей части случайно и, недолго думая, шагнул на дорогу. В следующий раз он может рвануть прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля.

Интеллекта нет

Старший научный сотрудник Музея природы ВСМЗ Денис Дуденков уверен, что голуби обделены интеллектом. По его словам, думать они не умеют, им присуща только осторожность. И если другие птицы, например, вороны, знают счет, то голубь похвастаться такими навыками не может. Специалист уверен, что голубь перешёл дорогу в правильном месте просто случайно.

— Я думаю, что это могло быть просто совпадением. Или машины, например, образовали коридор, в который он и пошел. Я знаю случаи, когда самец крутился около самки, которая уже была мертва. Он даже не понял этого и ворковал рядом, — говорит Денис Дуденков. – Да, часто говорят про какую-то голубиную верность, что птицы эти могут кормить друг друга. Но это просто половой инстинкт. У других птиц он тоже проявляется. Ничего особенного в этом поведении нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что мама-утка с малышами остановила движение по дороге на подъездах к Владимиру. Семейство неспешно прогуливалось по Юрьев-Польскому шоссе около дамбы на Содышке. Автомобилистам пришлось остановиться, чтобы избежать ДТП с участием птичек.