пластик сортировка мусора

Где во Владимире можно сдать бытовые отходы: адреса и явки

Сдать можно всё вплоть до зубной щётки

Все  виды бытового пластика, стекло, картон и металл могут быть использованы повторно. Сегодня во Владимире раздельный сбор мусора — это осознанный поступок. На это придется потратить время. Для тех, кто к этому готов, рассказываем, как и куда сдать отсортированный мусор. И главное — что с ним потом делают.

Заработать на картоне

Антон Сивков не похож на директора. Джинсы, кроссовки, футболка, велосипед вместо личного автомобиля. Тем не менее, он директор единственного в городе завода по переработке отходов — ООО «Спецтранс». Антон встречает нас на входе, одновременно к заводу подъезжает «Газель», набитая картоном.

мужик с полимерной плиткой на заводе по переработке мусора

Антон Сивков, директор ООО «Спецтранс»

— Весь картон мы упаковываем в кипы по 400 килограммов и везем на целлюлозно-бумажные комбинаты в соседние области, — рассказывает Антон.

«Спецтранс» самостоятельно перерабатывает только неликвидный пластик. Это пленки, пищевая упаковка, низкосортный твердый пластик. Все остальное — бутылки, канистры, тары, картон, стекло — пакуют, разбирают и отвозят на заводы-переработчики.

кипа картона на переработку

Картон стоит в разный сезон от 4 до 20 рублей за килограмм

На подготовку одной кипы картона уходит около часа. Товар это сезонный. Иногда продается по 20 рублей за килограмм, иногда по 4 рубля. В среднем — 8 рублей. В эти деньги нужно включить траты на оплату машины, сбора, упаковки.

— Год назад одна кипа картона приносила нам убытков на тысячу рублей.

— Но вы все равно эти занимались. Зачем?

— Я смотрю в будущее. Не всегда получается работать в плюс, но пока на отходах можно заработать. И не плохо.

От пищевой пленки к тротуарной плитке

«Спецтранс» специализируется на пластике. Из него на заводе делают тротуарную плитку. Это производство полного цикла: от сбора отходов до продажи. Крышки от бутылок, ящики, детски игрушки, тазы — это все твердый пластик.

крышки пластик спецтранс

Крышки для «Спецтранса» собирали школьники

старые детские игрушки пластик

Твердый пластик

Его путь к тому, чтобы превратиться в плитку, начинается с роторной дробилки. Пластик в машине измельчается на фракции до 10 миллиметров. «Дробленка» в дальнейшем идет на переработку вместе с агломератом, который получается в результате измельчения пищевой пленки, пакетов, упаковки и другого нетвердого пластика.

агломерат пушонка пластик на переработку спецтранс

Агломерат пищевой пленки

«Дробленка» и «пушонка» (так агломерат называют в народе) идут на изготовление полимерно-песчаной плитки. На следующем этапе пластиковое сырье перемешивают с песком и красителем и отправляют плавиться. Если краску не использовать, то получится плитка темно-серого цвета.

смесь для плитки спецтранс

Смесь пластика, песка и красителя

Смесь пластика, краски и песка отправляют в экструдер, где, двигаясь по трубе, она нагревается до 200 градусов. На выходе получается горячая полимерная глина. Задача рабочего ее отмерить в нужной пропорции и поместить в пресс-форму для формирования и охлаждения готовой плитки.

рабочий завод спецтранс переработка пластика

Процесс производства плитки

Полученную плитку «Спецтранс» продает сам и через посредников

Первые клиенты предприятия — управляющие компании. У полимерно-песчаной плитки есть ряд преимуществ для использования на придомовой территории: она не колется от удара лома и не впитывает воду. Благодаря песку в составе ее поверхность напоминает нождачку. Зимой такая плитка не скользит.

тротуарная плитка из пластика спецтранс

Готовая полимерная тротуарная плитка

Что и куда сдавать?

Региональный мусорный оператор раздельным сбором мусора во Владимире не занимается. Поэтому специальные контейнеры под пластик, стекло, картон на большинстве дворовых площадок отсутствуют.

пластик на переработку спецтранс

Отходы на переработку можно сдать в нескольких точках города

Но варианты превратить свой пластик в тротуарную плитку и вообще дать вторую жизнь отходам есть. В городе находится несколько стационарных точек, куда можно сдать отходы на переработку:

— завод «Спецтранс»: Мостостроевская, 22;

— гастромаркет «Рынок на Студеной»: Дворянская, 27а к.1;

— торговый центр на Чехова, 1;

— центр современной культуры «Флигель»: Девическая, 8.

Отдельные урны под пластик, стекло и металл установлены в «Патриаршем саду». Исключительно пластик принимают на АЗС SunPetrol:

— у вокзала: Вокзальная, 61;

— у гипермаркета «Лента»: Московское шоссе,4;

— у поста ГИБДД: Московское шоссе, 13.

Зубные пластмассовые щетки до конца июля можно сдать в супермаркетах «Перекресток» по адресам:

— проспект Ленина, 43;

— Б. Московская, 19А;

— Октябрьский проспект, 43;

— Соколова-Соколенка, 4Б;

— Егорова, 4.

Батарейки принимают в магазинах «Мосигра» на Девической, 2Д, «ВкусВилл» на Горького, 56 «Лента», «Кенгуру», «Глобус». «Эльдорадо»

Экомобиль едет к вам

Каждое третье воскресенье месяца во Владимир выезжает экомобиль. Следующий выезд 20 июня. Волонтеры будут принимать макулатуру и картон, стеклотару, консервные и алюминиевые банки, пластик. Газель предоставляет завод «Спецтранс», проедет она по всем районам города:

экомобиль спецтранс мусор

Экомобиль компании «Спецтранс»

— Юрьевец, Славная 3, 10.30-11.00

— Веризино-2 — Новгородская 39к 2. 11.20-11.40

— Куйбышева 9 — 11.45-12.15,

— Доброе 12.30-13.00, точка за кинотеатром «Руськино»

— Михайловская, 4 — 13.20-13.50

— Соловьиный пруд – 15.00-15.30, площадка за 19 школой

— Ново-Ямская 23 – 15.45-16.15,

— Нижняя Дуброва — около стоянки ТЦ Орбита 16.30-17.00

Подробности о местах сбора отходов и телефоны координаторов точек опубликованы в группе РазДельный Сбор, г. Владимир.

Мыть бутылки не нужно

мусорные баки раздельный сбор спецтранс

Баки для раздельного сбора мусора

Все вышеперечисленные способы — бесплатные. Если вам желательно сдать накопленный пластик, но не хочется никуда ехать, можно заказать машину «Спецтранса». Она приедет и заберет отходы. Для этого нужно заполнить форму на сайте компании. Если время для вас не принципиально, то машина может забрать ваш мусор по дороге, и для вас это опять же будет бесплатно.

переработка мусора спецтранс пластик

Зарабатывать на мусоре можно и нужно

Переработка мусора — вопрос из смежной области. Это экология и экономика.

— Сейчас на мусоре можно и нужно зарабатывать, — говорит директор владимирского мусороперерабатывающего завода «Спецтранс».

Никакой материальной выгодны от раздельного сбора мусора для простого горожанина нет. Только нематериальная — это вклад в будущее планеты. Будете ли лично вы думать об экологии или оставите эти проблемы следующим поколениям, решайте сами. Наше дело рассказать, как, что и куда вы можете сдать.

 

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Юлия Назарова

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