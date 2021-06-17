Где во Владимире можно сдать бытовые отходы: адреса и явки

Все виды бытового пластика, стекло, картон и металл могут быть использованы повторно. Сегодня во Владимире раздельный сбор мусора — это осознанный поступок. На это придется потратить время. Для тех, кто к этому готов, рассказываем, как и куда сдать отсортированный мусор. И главное — что с ним потом делают.

Заработать на картоне

Антон Сивков не похож на директора. Джинсы, кроссовки, футболка, велосипед вместо личного автомобиля. Тем не менее, он директор единственного в городе завода по переработке отходов — ООО «Спецтранс». Антон встречает нас на входе, одновременно к заводу подъезжает «Газель», набитая картоном.

— Весь картон мы упаковываем в кипы по 400 килограммов и везем на целлюлозно-бумажные комбинаты в соседние области, — рассказывает Антон.

«Спецтранс» самостоятельно перерабатывает только неликвидный пластик. Это пленки, пищевая упаковка, низкосортный твердый пластик. Все остальное — бутылки, канистры, тары, картон, стекло — пакуют, разбирают и отвозят на заводы-переработчики.

На подготовку одной кипы картона уходит около часа. Товар это сезонный. Иногда продается по 20 рублей за килограмм, иногда по 4 рубля. В среднем — 8 рублей. В эти деньги нужно включить траты на оплату машины, сбора, упаковки.

— Год назад одна кипа картона приносила нам убытков на тысячу рублей.

— Но вы все равно эти занимались. Зачем?

— Я смотрю в будущее. Не всегда получается работать в плюс, но пока на отходах можно заработать. И не плохо.

От пищевой пленки к тротуарной плитке

«Спецтранс» специализируется на пластике. Из него на заводе делают тротуарную плитку. Это производство полного цикла: от сбора отходов до продажи. Крышки от бутылок, ящики, детски игрушки, тазы — это все твердый пластик.

Его путь к тому, чтобы превратиться в плитку, начинается с роторной дробилки. Пластик в машине измельчается на фракции до 10 миллиметров. «Дробленка» в дальнейшем идет на переработку вместе с агломератом, который получается в результате измельчения пищевой пленки, пакетов, упаковки и другого нетвердого пластика.

«Дробленка» и «пушонка» (так агломерат называют в народе) идут на изготовление полимерно-песчаной плитки. На следующем этапе пластиковое сырье перемешивают с песком и красителем и отправляют плавиться. Если краску не использовать, то получится плитка темно-серого цвета.

Смесь пластика, краски и песка отправляют в экструдер, где, двигаясь по трубе, она нагревается до 200 градусов. На выходе получается горячая полимерная глина. Задача рабочего ее отмерить в нужной пропорции и поместить в пресс-форму для формирования и охлаждения готовой плитки.

Полученную плитку «Спецтранс» продает сам и через посредников

Первые клиенты предприятия — управляющие компании. У полимерно-песчаной плитки есть ряд преимуществ для использования на придомовой территории: она не колется от удара лома и не впитывает воду. Благодаря песку в составе ее поверхность напоминает нождачку. Зимой такая плитка не скользит.

Что и куда сдавать?

Региональный мусорный оператор раздельным сбором мусора во Владимире не занимается. Поэтому специальные контейнеры под пластик, стекло, картон на большинстве дворовых площадок отсутствуют.

Но варианты превратить свой пластик в тротуарную плитку и вообще дать вторую жизнь отходам есть. В городе находится несколько стационарных точек, куда можно сдать отходы на переработку:

— завод «Спецтранс»: Мостостроевская, 22;

— гастромаркет «Рынок на Студеной»: Дворянская, 27а к.1;

— торговый центр на Чехова, 1;

— центр современной культуры «Флигель»: Девическая, 8.

Отдельные урны под пластик, стекло и металл установлены в «Патриаршем саду». Исключительно пластик принимают на АЗС SunPetrol:

— у вокзала: Вокзальная, 61;

— у гипермаркета «Лента»: Московское шоссе,4;

— у поста ГИБДД: Московское шоссе, 13.

Зубные пластмассовые щетки до конца июля можно сдать в супермаркетах «Перекресток» по адресам:

— проспект Ленина, 43;

— Б. Московская, 19А;

— Октябрьский проспект, 43;

— Соколова-Соколенка, 4Б;

— Егорова, 4.

Батарейки принимают в магазинах «Мосигра» на Девической, 2Д, «ВкусВилл» на Горького, 56 «Лента», «Кенгуру», «Глобус». «Эльдорадо»

Экомобиль едет к вам

Каждое третье воскресенье месяца во Владимир выезжает экомобиль. Следующий выезд 20 июня. Волонтеры будут принимать макулатуру и картон, стеклотару, консервные и алюминиевые банки, пластик. Газель предоставляет завод «Спецтранс», проедет она по всем районам города:

— Юрьевец, Славная 3, 10.30-11.00

— Веризино-2 — Новгородская 39к 2. 11.20-11.40

— Куйбышева 9 — 11.45-12.15,

— Доброе 12.30-13.00, точка за кинотеатром «Руськино»

— Михайловская, 4 — 13.20-13.50

— Соловьиный пруд – 15.00-15.30, площадка за 19 школой

— Ново-Ямская 23 – 15.45-16.15,

— Нижняя Дуброва — около стоянки ТЦ Орбита 16.30-17.00

Подробности о местах сбора отходов и телефоны координаторов точек опубликованы в группе РазДельный Сбор, г. Владимир.

Мыть бутылки не нужно

Все вышеперечисленные способы — бесплатные. Если вам желательно сдать накопленный пластик, но не хочется никуда ехать, можно заказать машину «Спецтранса». Она приедет и заберет отходы. Для этого нужно заполнить форму на сайте компании. Если время для вас не принципиально, то машина может забрать ваш мусор по дороге, и для вас это опять же будет бесплатно.

Переработка мусора — вопрос из смежной области. Это экология и экономика.

— Сейчас на мусоре можно и нужно зарабатывать, — говорит директор владимирского мусороперерабатывающего завода «Спецтранс».

Никакой материальной выгодны от раздельного сбора мусора для простого горожанина нет. Только нематериальная — это вклад в будущее планеты. Будете ли лично вы думать об экологии или оставите эти проблемы следующим поколениям, решайте сами. Наше дело рассказать, как, что и куда вы можете сдать.