«ГАЗель» врезалась в столб на улице Фатьянова во Владимире

Грузопассажирский автомобиль снес фонарный стол на улице Фатьянова в областном центре. «ГАЗель», по словам водителя транспортного средства, была припаркована у жилых домов на возвышенности. Но в какой-то момент машина скатилась вниз и врезалась в бетонную конструкцию. Об этом в прямом эфире «Призыва» рассказал водитель пострадавшего транспортного средства.

— Меня с утра разбудили и сказали, что машина внизу. Она была припаркована на горке, а когда я вышел, она была уже здесь внизу. Я не стал ее заводить сейчас. Приедет машина, оттащим. Раньше никогда таких случаев не было. Я использую машину для работы, — пояснил водитель «ГАЗели».

В результате ДТП никто не пострадал.

Версию самопроизвольного движения транспортного средства с выездом на проезжую часть подтвердили «Призыву» и в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Что стало причиной инцидента, еще предстоит установить. Не исключено, что машина не была поставлена на ручник или ее подтолкнули с горки. Все эти варианты еще будут отрабатываться.

Что произошло, если бы грузопассажирский автомобиль не остановился о фонарный столб, можно только гадать. В утренние часы пик на этой дороге немало автомобилей. И чудом удалось избежать столкновения с другими транспортными средствами.

Пострадавших во время происшествия нет. А вот машина явно нуждается в ремонте. С места аварии «ГАЗель» пришлось отбуксировать. Двигаться своим ходом автомобиль на данный момент не может.

Автобусы остановились

Движение на месте ДТП было затруднено около часа. Упавший столб перегородил проезжую часть. В результате аварии общественный транспорт, который находился на конечной остановке улицы Фатьянова, был временно заблокирован. А остальные автобусы были вынуждены разворачиваться, не доезжая до места назначения.

Упавший фонарный столб перегородил дорогу.

Жители соседних домов, у которых окна выходят на проезжую часть, в популярном городском паблике высказали предположение, что автобусы просто бастуют. Судя по всему, людей смутил общественный транспорт, припаркованный вдоль дороги. Учитывая непростую ситуацию в сфере пассажироперевозок, мысли в голову приходят самые разные.





Сейчас упавший фонарный столб убрали на обочину. Он больше не мешает движению общественного транспорта. Автобусы имеют возможность подъезжать на конечную остановку и забирать пассажиров.

Ранее «Призыв» сообщал, что большегрузный автомобиль перегородил движение на федеральной трассе М-7 «Волга». Авария произошла в районе деревни Колокша в Собинском районе.