Фура остановила движение на федеральной трассе М-7 «Волга»

Большегрузный автомобиль перегородил движение на федеральной трассе М-7 «Волга». Авария произошла в районе деревни Колокша в Собинском районе на 168 км автодороги. На месте ДТП образовалась огромная пробка. Транспорт, который движется во Владимир со стороны Москвы, практически остановился. По состоянию на 14.00 проезд организован по обочине, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

— В районе деревни Колокша из-за ДТП затруднено движение в сторону Владимира. Грузовой автомобиль перегородил две полосы. На проезжую часть из поврежденного бензобака вытекло топливо. Дорожные службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» занимаются ликвидацией последствий ДТП. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, – отмечается на официальном сайте управления автомобильной дорогой.

Движения транспорта на федеральной трассе в Собинском районе затруднено

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительным данным, в ДТП приняли участия сразу два большегрузных автомобиля, пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. Как это произошло, еще предстоит установить. Обстоятельства аварии уточняются. Но главное, погибших и пострадавших в результате серьезного ДТП удалось избежать, отмечают в правоохранительных органах.

Снимки с места аварии уже появились в популярных городских пабликах. Судя по фотографиям, опубликованным в Интернете, одна из фур влетела в отбойник на разделительной полосе, сложилась пополам и заняла всю дорогу. Что привело к такому результату, пока не известно.

Ранее «Призыв» сообщал, что 16-летний подросток на питбайке пострадал в ДТП в Судогодском районе. Водитель двухколесного транспорта столкнулся с автомобилем «ВАЗ». С травмами его госпитализировали в больницу.