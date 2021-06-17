ФСБ изъяла 480 кг наркотиков в Александровском районе

Около 480 килограммов наркотических средств изъяли сотрудники ФСБ в Александровском районе. Подпольную нарколабораторию накрыли в частном доме. Задержали трёх человек. Один из них — иностранец. Двое — местные, одному 40 лет, другому 35. Сейчас в отношении них возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального ФСБ.

Откуда эта гадость

В нарколаборатории химичили по-крупному, выпускали наркотическое средство α — пирролидиновалерофенон. Вообще-то его ещё в 70-х годах разработали немецкие фармакологи, понятное дело, с лечебными целями. Но любители наживы приспособили его совсем для другого дела. Грязного, связанного с наркотиками. Нелегальное его использование понеслось лет 10 назад, конечно же, с Америки, потом захватило Западную Европу и Японию.

В 2016 году в американских СМИ появилась информация о том, что α-PVP превращает людей в «зомби».

Зомби — не зомби, но негативные последствия, как и от всех наркотиков, эта гадость вызывает. Вплоть до летальных исходов. Теперь она добралась и до нашей страны. А бодяжат её, оказывается, даже по частным домам.

Суровое наказание

Партию изъяли особо крупную. 480 килограммов — объём астрономический. Если верить «Википедии», где указаны цены на эту «дурь» в Китае (там её тоже гонят, но в Поднебесной за распространение наркотиков могут запросто расстрелять), такой объём стоит больше 700 тысяч долларов.

— Кроме того, у подозреваемых изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, а также химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование для производства наркотиков, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

В отношении членов преступной группы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкции там суровые. Наказание — вплоть до пожизненного. Пока же фигурантов заключили под стражу.

Приграничный район

Кстати, нынешняя партия – не первая из числа крупных, что были изъяты правоохранителями в Александровском районе. В прошлом году «Призыв» сообщил, что силовики провели там крупномасштабную операцию. В подпольной нарколаборатории тогда изъяли тонну запрещённых веществ!

Тип изъятых наркотиков не указывали. Но сообщали, что нарколаборатория — как и теперь — находилась на цокольном этаже частного дома. Там нашли 368 кг наркотического средства, ещё 30 кг наркотика — в тайнике в лесу, а в гараже хранились 197 сорокалитровых канистр, каждая из которых была наполнена наркосодержащей жидкостью. Позже экспертиза показала, что общая масса сухого остатка, находившегося в растворённом виде в канистрах, составила 578 кг.

Во время расследования прошлогоднего дела задержали четырёх гражданин Украины, занимавшихся изготовлением наркотиков, и шесть межрегиональных курьеров. Понятно, что большая часть «товара» уходила в столичный регион. Александровский район граничит с Подмосковьем, и эта близость, к сожалению, оборачивается и такой стороной.