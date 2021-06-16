Фестиваль прях во Владимире развернётся под музыку «ТВОЮЖНАЛЕВО»

С 18 по 20 июня во Владимире, в Центре современной культуры «Флигель», состоится первый в России международный фестиваль прядения «ПряхаФест». На него соберутся мастера не только из Владимира и близлежащих городов, но и со всей России — от Екатеринбурга до Калининграда, от Оренбурга до Мурманска. Также на фестивале будут представлены участники и проекты из Франции, Новой Зеландии, Сербии. Впервые в одном месте соберутся более 30 мастеров ручного прядения. Свои работы на ярмарке представят не только пряхи, но и ткачи, валяльщики, вязальщики, а также ремесленники других направлений.

«ПряхаФест-2021» будет работать 18-20 июня с 12.00 до 22.00 по адресу: Владимир, ул. Девическая, 8, ЦСК «Флигель».

Центральным событием фестиваля станет презентация первой книги о прядении на русском языке «Прядение для всех» Екатерины Горж (Франция), независимого исследователя в области ручного прядения, автора видеокурсов и преподавателя мастер-классов по прядению в различных городах России и Европы. Состоятся показы коллекций одежды, полностью выполненной из пряжи ручной работы от российских дизайнеров и сербского бренда Wool Art.

В рамках фестиваля будут работать научно-популярный лекторий об истории и современном состоянии прядения, а также семинар по пуховому кролиководству от первой в России крупной фермы с полным циклом переработки пуха «Русангора». Одна из лекций будет посвящена получению ценного пуха овцебыков из арктической зоны. Для начинающих и опытных мастеров организованы разнообразные мастер-классы и практикумы по прядению и другим ремёслам, а также дизайну одежды.

Уют, тепло, доброта близких, спокойствие и хорошее настроение — все это и есть «ПряхаФест»!

На исторической площадке фестиваля можно прикоснуться к прядильным и ткацким традициям разных народов и эпох. Участники расскажут о прядении в Древнем Египте и Древней Греции, средневековой Руси и Европе, в XVIII-XIX веках.

Обширную музыкальную программу с этническими мотивами на фестивале представят электронный этно-фолк проект «Baysara», объединяющий звучание современной атмосферной музыки и коренной русской народной песни, профессиональный гусляр и композитор Ольга Глазова и Вера Маурина под псевдонимом вЕрушка, выступающая по всей России. Кроме гостей, на фестивале выступят уже полюбившиеся владимирцам фольклорные ансамбли «Жаворонки» и «Владимирская вечора», а также рок-музыканты из группы «ТВОЮЖНАЛЕВО».

Ради такого уникального события администрация города дала добро на временное прекращение движения автотранспорта по улице Девической. В ближайший уик-энд она станет пешеходной: там будут поставлены несколько точек с палатками и большая сцена. В каждом уголке ЦСК «Флигель», в его дворах и на улице Девической будет что-то происходить. Полное расписание и карту мероприятий смотрите в группе «ФЛИГЕЛЬ. Центр современной культуры» во «ВКонтакте».