Евгений Иванычев: в каких фильмах снимался актер из Кольчугино?

Дебютом Евгения Иванычева в кино была роль хулигана. Впрочем, ему и играть-то особенно не пришлось — он просто был хулиганом. Поэтому учительница сразу назвала его фамилию, когда «киношники» пришли в школу снимать фильм про нарушителей правил дорожного движения. Неизвестно, чем бы его шалости кончились, если бы не драмкружок при Доме офицеров. Здесь в юном хулигане открыли актерский талант и поручали ему играть только положительных героев.

Родился Евгений Иванычев 3 июня 1937 года в Кольчугино. В 1960-м окончил Куйбышевское театральное училище. После его окончания был принят в труппу Московского музыкально-драматического театра. Работал в Московском драматическом театре им. Пушкина, в Горьковском драматическом театре. С 1967 года по настоящее время является актером Рижского русского театра им. М. Чехова. За полвека актерской жизни народный артист Латвии Евгений Иванычев сыграл более ста ролей в театре и около пятидесяти в кино. С помощью этого теста давайте вспомним, в каких фильмах снялся наш земляк.