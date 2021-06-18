Этнопарк в Желудьево зовёт художников и любителей народного быта

У деревни Желудьево под Покровом открылся необычный этнопарк — музей крестьянской культуры и быта. Он расположился под открытым небом. Там представлена жилая и хозяйственная деревянная архитектура XIX века. Часть объектов – реконструкция старых построек. Создал музей энтузиаст Андрей Баранов.

Собрание редкостей

Экспозиция формировалась в ходе многочисленных деревенских экспедиций, говорит Андрей Баранов. Он офицер, в прошлом военный. Всегда увлекался народным бытом, ремеслами, историей и культурой. Теперь бывшее хобби переросло в смысл всей жизни. И появилась возможность поделиться уникальным материалом со всеми интересующимися народной культурой, бытом и русской историей.

Желудьево находится в восьми километрах от Покрова.

Этнопарк тематически разделён на несколько экспозиций. Каждая является отдельным мини-музеем. Есть посвящённый пчеловодству-бортничеству, обработке земли, кузнечному и гончарному делу. Купеческий ряд представлен торговым местом с гирями, весами, всевозможными уловками при торге и фразой: «Купил — продал — на базаре побывал». Созданы атрибуты ярмарки. Всё это и многое другое можно увидеть не в музейной витрине, а в тематических разделах под открытым небом.

Деревянных домов XIX века сохранилось очень мало. Он и понятно: многое уничтожило время, пожары, а те строения, что остались, требуют особых мер консервации. Во Владимирской области собрание таких объектов можно увидеть сегодня только в Музее деревянного зодчества в Суздале. Так что экспозиция в Желудьево тоже по своему уникальна.

Юные художники

В этнопарк едут юные художники. Там прошли уже три пленэрных выезда. Лучшие работы в дальнейшем станут иллюстративным материалом для детей 6-10 лет. Они будут наглядными пособиями для ознакомления с ремеслами и промыслами, крестьянской культурой XIX века.

Для юных художников этномузей даёт бесценный визуальный материал.

— Сегодня многие художественные и краеведческие музеи успешно реализуют региональные образовательные программы, чтобы познакомить подростков с нашей народной культурой. — руководители пленэрных выездов, преподаватели арт-школы «Рисуем», — Однако, чтобы заинтересовать современную молодежь, важно создать атмосферу погружения в прошлое, нахождения внутри обучающей среды. Эта замечательная возможность представилась покровским подросткам во время пленэрных выездов в этнопарк.

Выезды на пленэр организуют в рамках образовательно-художественного проекта «Земля Покровская». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.