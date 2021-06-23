Ещё 121 житель Владимирской области заболел коронавирусом

Суточный прирост бьёт рекорды

Региональное управление Роспотребнадзора обновило коронавирусную статистику. Во Владимирской области зафиксирован резкий скачок распространения инфекции. За прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай COVID-19. Это на 20 больше, чем накануне (тогда был 101 заболевший). Последний раз такой суточный прирост заболевших фиксировался в конце февраля — начале марта текущего года.

География болезни

В лидерах – город Владимир, где положительные тесты на коронавирус получили 26 человек. На втором месте — Муромский район с 17 заболевшими. На третьем Гусь-Хрустальный район – 16 инфицированных. 8 случаев заболевания выявлены в Александровском районе; по 6 — в Петушинском и Ковровском; по 5 — в Вязниковском, Меленковском и Суздальском; 4 – в Судогодском; по 3 — в Селивановском, Камешковском, Юрьев-Польском, Собинском, Гороховецком районах и в городе Радужном. Еще два пациента проживают в Киржачском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 34 908 случаев заболевания.

32 416 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек. За период наблюдения в области отмечены 1257 летальных случаев, 6 человек умерли от коронавируса за последние сутки.

Открываются новые ковидные койки 

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 59 ковидных коек: 35 – в Петушинской районной больнице, 15 – в Гусь-Хрустальной городской больнице, 9 – в Вязниковской районной больнице.

Таким образом, по состоянию на 22 июня, в медицинских учреждениях региона действуют 1062 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 90%, свободными остаются 105 коек.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: необходимо  соблюдать масочный режим и правила личной гигиены. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться на Единый номер 122 и на номер «горячей линии» облздрава: 8 (800) 350-17-33.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

На фоне стремительного распространения вируса в регионе вводятся новые ограничительные меры. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона.

Фото: vedtver.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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