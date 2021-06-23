Ещё 121 житель Владимирской области заболел коронавирусом

Региональное управление Роспотребнадзора обновило коронавирусную статистику. Во Владимирской области зафиксирован резкий скачок распространения инфекции. За прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай COVID-19. Это на 20 больше, чем накануне (тогда был 101 заболевший). Последний раз такой суточный прирост заболевших фиксировался в конце февраля — начале марта текущего года.

География болезни

В лидерах – город Владимир, где положительные тесты на коронавирус получили 26 человек. На втором месте — Муромский район с 17 заболевшими. На третьем Гусь-Хрустальный район – 16 инфицированных. 8 случаев заболевания выявлены в Александровском районе; по 6 — в Петушинском и Ковровском; по 5 — в Вязниковском, Меленковском и Суздальском; 4 – в Судогодском; по 3 — в Селивановском, Камешковском, Юрьев-Польском, Собинском, Гороховецком районах и в городе Радужном. Еще два пациента проживают в Киржачском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 34 908 случаев заболевания.

32 416 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек. За период наблюдения в области отмечены 1257 летальных случаев, 6 человек умерли от коронавируса за последние сутки.

Открываются новые ковидные койки

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 59 ковидных коек: 35 – в Петушинской районной больнице, 15 – в Гусь-Хрустальной городской больнице, 9 – в Вязниковской районной больнице.

Таким образом, по состоянию на 22 июня, в медицинских учреждениях региона действуют 1062 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 90%, свободными остаются 105 коек.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: необходимо соблюдать масочный режим и правила личной гигиены. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться на Единый номер 122 и на номер «горячей линии» облздрава: 8 (800) 350-17-33.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

На фоне стремительного распространения вируса в регионе вводятся новые ограничительные меры. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона.