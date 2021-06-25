Еще 160 жителей Владимирской области заболели коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в регионе осложняется. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания. Это на 21 случай больше, чем накануне.

В лидерах – областной центр. Положительные тесты на Covid-19 получили 38 владимирцев. На втором месте – Муромский район с 20 инфицированными, на третьем – Гусь-Хрустальный район, где заболели 18 человек. 9 случаев коронавируса выявили в Ковровском районе; по 8 — в Петушинском и Вязниковском; по 7 – в Юрьев-Польском и Меленковском; 6 — в Александровском; по 5 — в Суздальском, Судогодском, Собинском, Камешковском и Киржачском районах; по 4 — в Кольчугинском и Гороховецком; по 3 — в Селивановском район и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 35 207 случаев заболевания

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуто 100 ковидных коек в Суздальской районной больнице. По состоянию на 24 июня в медицинских организациях региона действуют 1247 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 85%, свободными остаются 186 коек.

32707 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 156 человек. За период наблюдения в области отмечено 1263 летальных случаев, в том числе за прошедшие сутки – 3.

Роспотребнадзор не исключает введения новых ограничений

Роспотребнадзор допускает возможность ужесточения ограничительных мер в связи с ростом коэффициента распространения Covid-19. Этот показатель напрямую влияет на введение новых ограничений и используется для принятия решений о переходе к 1, 2 и 3 этапу их снятия. В идеале этот коэффициент должен быть не больше единицы.

15 июня во Владимирской области он был равен 0,99. А 16 июня вырос до 1,06, что стало причиной введения некоторых ограничительных мероприятий. В настоящее время коэффициент достиг показателя в 1,64.

Основными факторами, влияющими на ухудшение ситуации в регионе, по мнению специалистов Роспотребнадзора, являются близость Владимирской области к Москве, недостаточно высокие темпы вакцинации, а также несоблюдение гражданами санитарных норм.

— Масочный режим и соблюдение социальной дистанции никто не отменял! На деле мы видим, как халатно люди относятся к этим и другим ограничениям, а расслабляться рано. Более того, третья волна идёт по другому сценарию, стремительно наращивая темпы. Но в наших силах повлиять на ситуацию. И том числе надо обязательно вакцинироваться, – отметила представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.