Елена Овчинникова возглавит городскую поликлинику № 2. Кандидатуру экс-чиновницы с высоким IQ согласовали депутаты профильного комитета. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании и был единственным в повестке дня, сообщается на официальном сайте администрации города Владимира. Ольга Бабышина, которая прежде возглавляла медучреждение, достигла предельного возраста и больше не может занимать руководящую должность.

— Елена Овчинникова, предложенная для согласования, отвечает всем предъявляемым требованиям, — отмечается на сайте.

Справка. Елена Васильевна Овчинникова родилась 14 февраля 1967 года в Ташкенте. В 1990 году окончила Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, в 1991-м – интернатуру по специальности «Терапия». С 1991-го по 1994-й работала участковым терапевтом в объединенной поликлинике № 7 города Ташкента. С 1995-го по 2000 год работала врачом-терапевтом в поликлинике АО «Автоприбор». С января 2000-го по апрель 2005 года и с ноября 2005-го по апрель 2011-го — заведующая поликлиникой АО «Автоприбор», с апреля по октябрь 2005-го – главный врач ООО «Поликлиника Автоприбор».

С 2011-го по 2015 год – заместитель главы города Владимира. С октября по декабрь 2015-го – заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница». С декабря 2015-го по сентябрь 2019-го работала заместителем директора департамента здравоохранения Владимирской области. С октября 2019-го по настоящее время – главный врач ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации».

Помериться IQ

Три года назад имя Елены Овчинниковой прогремело на всю страну. Известность всероссийского уровня ей принесла работа в областном департаменте здравоохранения. Вряд ли, конечно, она о ней мечтала в таком контексте. Но предложение помериться IQ с местными жителями растиражировали все федеральные СМИ.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года на выездном совещании коллегии регионального департамента здравоохранения в Собинке. В этот период времени Елена Овчинникова работала заместителем Алексея Мозалева. В структуре облздрава она отвечала за отделы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения. И позволила себе вступить в публичную полемику с людьми.

Я не буду вас перекрикивать.

IQ у меня немного повыше, чем у вас.

Если вам что-то не нравится — выходите.

Поэтому спокойно сидите и слушайте меня.

Рабочее совещание.

Позднее Елена Овчинникова отметила, что не должна была высказываться подобным образом. Но за скандальную перепалку заместителю директора облздрава был объявлен выговор. Позднее Елена Овчинникова покинула облздрав. По ее собственному признанию, написать заявление об увольнении ее никто не вынуждал. Решение она приняла самостоятельно.