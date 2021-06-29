Елена Карпова: «На первом месте в жизни должна быть семья»

Человек ассоциируется с должностью. Когда хотят о нём узнать больше, спрашивают: кто он, кем работает? Допустим, врач, водитель, военный. А вот Елена Карпова — глава города. Она руководит Собинкой. Но если по этому ответу у вас сложился стереотип чиновника, функционера, жёсткого начальника — зря! Елена Геннадьевна — женщина, мать, интересная личность. Программа «Наши люди» сегодня про неё. Посмотрим!

Город выходит из тени

Собинка меняется. Меняется в лучшую сторону. После развала 90-х, когда остановилось градообразующее предприятие — фабрика «Комавангард», положение райцентра было очень незавидным. Как, впрочем, и у многих других небольших городов нашей области и страны.

Последние годы — не сразу, постепенно — Собинка избавляется от черт депрессивного населенного пункта. Здесь строятся новые дома, большей частью социальные. Люди переезжают из старого фонда в новые квартиры. Появляются крупные социальные объекты. Ведётся благоустройство.

Елена Геннадьевна Карпова стала главой Собинки семь лет назад. Обычно принято говорить: «С приходом нового руководителя наступил период преобразований…». Это не совсем так. Её предшественником тоже был инициативный и относительно молодой глава. И не стоит делить жизнь Собинки на «до» и «после» избрания. Лучше скажем так: районный центр продолжил своё развитие. И вклад Елены Геннадьевны в этом существенный.

Встречали не розами

А вот то, что назначение Карповой было неслучайным, — это да. До этого она хорошо зарекомендовала себя на другой должности — главой Березниковского сельского поселения. Это тоже была трудная работа, работа с людьми, порой в экстремальных условиях. Когда нужно было принимать роды, а «скорая» не могла проехать до дальней деревни. Когда, спасая, приходилось забирать голодных детей из неблагополучных семей… Всякое случалось.

Да и первые шаги на собинском поприще тоже не розами были встречены. Жители районного центра приглядывались к первой женщине-руководителю. До этого ведь Собинкой «рулили» только мужчины. И вдруг на тебе! Пришлось и понервничать. И увольнения из администрации были. Не без этого.

По стопам родителей

Елена Карпова хоть и родилась далеко от Владимирской земли, но, можно сказать, местная. Живёт тут почти полвека. Место её рождения — Марийская АССР, посёлок Майский. Папа был лесником — окончил лесохозяйственный институт. Мама — педагог. В Майский попали по направлению. Собственно, это даже не посёлок был, а пункт лесозаготовки.

В 1972 году, когда были большие пожары, семью оттуда эвакуировали. Папу направили во Владимирскую область, в Березники. Служил он лесничим. А мама работала и учителем, и директором школы. И несколько лет была председателем сельского совета в Березниках.

Дочь, получается, продолжила её дело. И даже шагнула дальше — возглавила районный город. Но сегодняшняя передача «Наши люди» не об успехах в карьере или больших свершениях. Она, скорее, о руководителе как о простом человеке. Как о женщине. С её переживаниями, заботами и чувством родного дома – в понимании обычном, в понимании сельской округи, в понимании целого города.