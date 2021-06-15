Электрички владимирского и муромского направления меняют расписания

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания сообщает об изменении расписания электричек, курсирующих между Владимиром и Ковровом, Гороховцом и Нижним Новгородом, Муромом и Вековкой, а также Муромом и Навашино. Корректировки будут действовать по 24 июля. Связаны они с ремонтными работами, которые будут проводиться на участке Муром-1 — Кондаково. Об этом рассказал «Комсомольской правде» официальный представитель Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Алексей Пугачев.

Электрички вернутся к привычному расписанию, как только завершатся ремонтные работы.

А пока пассажиров пригородных электричек ожидают следующие изменения:

Владимирское направление

16 июня поезд № 6302 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 3:56 и прибывать на конечную станцию в 5:35.

Поезд № 6401 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 5:09 и прибывать на конечную станцию в 6:15.

17 июня поезд № 6302 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 4:09 и прибывать на конечную станцию в 5:37.

Поезд № 6304 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 5:01 и прибывать на конечную станцию в 6:50.

— При планировании поездки на электричке в указанные даты, пожалуйста, сверьте актуальное расписание на нашем сайте: www.vvppk.ru или в сервисе Яндекс.Расписание www.rasp.yandex.ru, — говорится на сайте «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Муромское направление

Больше всего изменений в интервалах движения произойдет у электропоездов, следующих между Муромом и станцией Вековка.

15 июня поезд № 6063 сообщением Муром 1 – Вековка будет отправляться в 8:20 и прибывать на конечную станцию в 10:06.

По 24 июля поезд № 6060 сообщением Вековка – Муром будет начинать движение в 05.03 и завершать его в 06.47.

Поезд № 6063 сообщением Муром – Вековка отправится в 08.10 и прибудет на конечную станцию в 09.56.

Поезд № 6061 сообщением Муром – Вековка поедет со станции Муром 1 в 05.23 и прибудет в Вековку в 07.08.

По 23 июля поезд № 6062 сообщением Вековка – Муром будет начинать движение в 08.54 и прибывать на конечную станцию в 10.39;

Поезд № 6064 сообщением Вековка – Муром. Отправление из Вековки в 12.33 – прибытие на станцию Муром 1 в 14.16;

Поезд № 6066 сообщением Вековка – Муром. Отправление из Вековки в 17.40 – прибытие на станцию Муром 1 в 19.25;

Поезд № 6065 сообщением Муром – Вековка поедет со станции Муром 1 в 15.08 и прибудет в Вековку в 16.55.

Поезд № 6067 сообщением Муром – Вековка. Отправление со станции Муром 1 в 17.54 – прибытие в Вековку в 19.38;

Поезд № 6069 сообщением Муром – Вековка. Отправление со станции Муром 1 в 20.00 – прибытие в Вековку в 21.45;

Поезд № 6092 сообщением Вековка – Муром. Отправление из Вековки в 20.50 – прибытие на станцию Муром1 в 22.29;

Поезд № 6184 сообщением Муром – Теша. Отправление со станции Муром1 в 15.00 – прибытие на станцию Теша в 16.00;

По 24 июля поезд № 6802 будет начинать движение на станции Муром1 в 07.04 и прибывать в Навашино в 07.21.

Поезд № 6801 поедет из Навашино в 07.37 и прибудет в Муром 1 в 07.52.

Подробнее об изменениях в движении электричек муромского направления можно узнать на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Ранее «Призыв» сообщал, что все «Стрижи» и большая часть «Ласточек» из Владимира перестанут приходить на Курский вокзал. Это связано со строительством там дополнительных путей.