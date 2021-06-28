Экстремальная жара завершается во Владимирской области

Аномальная жара, установившаяся во Владимирской области, отступает. Горячий воздушный фронт нас покидает, вернутся комфортные температурные показатели. Сегодняшний день станет самым жарким на этой неделе. Столбик термометров еще пока превышает отметку в плюс 30 градусов. Однако из-за дождей и гроз, которые, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранятся до конца дня, такая температура переносится уже легче.

Возвращение к норме

Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета, заканчивается. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется. Температурный фон будет совершенно другой. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 29 июня, уже прогнозируется +26 градусов.

Судя по данным популярных погодных пабликов, самым прохладным днем на этой неделе станет четверг. Днем ожидается плюс 22 градуса. Затем температура вновь начнет расти, но не до экстремальных значений. Доставать теплую одежду не придется. Температура будет комфортной. Ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду.

— Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни, — отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Удар стихии

А пока перестройка температурного режима будет сопровождаться непогодой. Помимо грозы с дождем ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает о сильном юго-восточном ветре. Его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями.

— Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сильный ветер уже прошелся по областному центру. На улице Никитской упало дерево и перегородило дорогу. В Москве удар стихии оказался сильнее. Сейчас городские службы устраняют последствия обрушившегося ливня. Федеральные СМИ сообщают, что в ряде районов города в течение одного часа выпало от 20 до 30 мм осадков, что составляет до 40 процентов от месячной нормы.