Экскаватор провалился в яму около колледжа культуры

Во Владимире в траншею, выкопанную в ходе строительства развязки на улице Сперанского, провалился экскаватор. Это случилось вчера. Его не могли вытащить на протяжении нескольких часов. «Спасательные работы» развернулись у колледжа культуры на Василисина. Одна из версий происшествия – сказалась жара. Асфальт расплавился и просел под спецтехникой. Ну а так это или нет — установит подрядчик, ответственный за ход работ.

Провал на новом месте

Строительством развязки, которая свяжет жилой район новостроек с центральной частью города, второй год занимается компания «Трасса». Рабочие буквально на днях передвинулись к колледжу культуры – и тут на тебе! Хорошо, что участок Василисина, где трудилась спецтехника, перекрыт для другого транспорта. Так что тяжёлых последствий удалось избежать.

107 миллионов рублей потратят на строительство транспортной развязки на Сперанского.

Буквально за день до происшествия главный архитектор города Андрей Быков на комитете по экономике и строительству рассказывал депутатам горсовета об опережающих темпах строительства развязки.

— Сейчас подрядчик идет чуть-чуть впереди. Был перерыв. Вынуждены были вносить корректировки в проект. Обнаружили коммуникации, нужно было рассчитать, куда их переложить. Сейчас основные коммуникации перенесены. Это и кабели связи, и самотечная канализация. Делали защиту газопровода. Приступили уже непосредственно к строительным работам, — сообщил Андрей Быков.

Важная дорога

Длина новой дороги – небольшая. Всего каких-то 800 метров. Для сравнения, Рпенский проезд длиннее в 2,5, а Лыбедская – в 3 раза. Но и этот кусок очень важен. Он соединит Сперанского, Василисина, Чапаева. Станет дублером перегруженной магистрали на Верхней Дуброве.

Микрорайон на юго-западе Владимира застраивается мощными темпами. Новостройки появляются как грибы после дождя. Наличие парка «Дружба», большой зеленой зоны, торговые центры, [jhjibq выбор садиков и школы – все это плюсы, которые привлекают молодые семьи.

Но развитие района тормозит неразвитость дорожной инфраструктуры. С семи до десяти часов утра улица Верхняя Дуброва, основная транспортная артерия, стоит в пробке.

Небольшую часть потока забирает на себя улица Пугачева и окрестный частный сектор с кривыми и ухабистыми проездами. А развязка на Сперанского станет спасительным решением для автомобилистов.

— Наша следующая задача – расширение Чапаева. Это наша боль и перспектива. Предстоит расселять и сносить частные жилые дома. Сейчас на Рпенском идет расселение. По-разному, но потихоньку движемся, — рассуждает Андрей Быков.

Новые планы

Депутаты спросили Быкова, какие еще развязки необходимы во Владимире. Представитель мэрии сказал, что прорабатывается давний вопрос связки улиц Фатьянова с Диктора Левитана. Актуальна тема переноса светофоров у Веризино и на развязке при выезде с Гастелло на трассу М-7. Есть идея расширить Суздальский проспект. Но тут нужно строить эстакады, это огромные затраты.

Депутат Дмитрий Павлов добавил, что нужно «пробивать» строительство петель на «Пекинке» — на Горького и Куйбышева у «Глобуса». Эти предложения подготовят и направят в Упрдор и администрацию области.

Ранее «Призыв» рассказывал о препятствиях, которые появились на пути запуска дублера на улице Студенческой. Перешеек открыл бы новые возможности для всех жителей Горького и Мира.