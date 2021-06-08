Движение на Юбилейной ограничат из-за строительства Рпенского проезда

Во Владимире ограничат движение всех видов транспорта на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского. Если быть точнее, в районе дома № 2 по улице Юбилейной. Терпеть неудобства жителям областного центра придется из-за строительства Рпенского проезда. Ограничения будут действовать с 10 июня до 15 июля. При этом общественный транспорт будет работать без изменений, уточняет пресс-служба мэрии. На данном участке курсируют только автобусы № 32, соответственно корректировать этот маршрут не станут.

Ограничение движения на улице Юбилейной будет разбито на два этапа. Первый пройдет с 10 по 24 июня, а второй – с 24 июня по 15 июля. Полосы движения там будут перекрывать поочередно.

— Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям — о своевременном выборе путей объезда, — говорится на сайте городской администрации.

Объезжаем Северную и Красносельскую

Прежде жителям Владимира сообщили о длительном перекрытии движения всех видов транспорта на улице Северной. А точнее, в районе дома № 1. Рядом предусмотрен временный объезд. Ограничения будут действовать до конца года, до 31 декабря.

Закрыт будет и основной заезд к заводу «Точмаш». Там вводится ограничение парковки транспортных средств на участке дороги от дома № 2а по улице Северной до дома № 2а по улице Почаевской.

Также мэрия сообщала о длительном перекрытии улицы Красносельской. Причина все та же — проведение работ по строительству Рпенского проезда. Ограничение проезда на улице Красносельской в районе ГСК «Химик» продлится до 19 апреля 2023 года.

Самая ожидаемая дорога Владимира

Рпенский проезд начали строить в ноябре 2020 года. Срок завершения – апрель 2023 года. Но подрядчик, госкомпания ДСУ-3, готова ускориться и закончить строительство на полгода раньше. На строительство потребуется более двух миллиардов рублей. В этом году на эти цели уже выделено порядка 1 миллиарда рублей.

Первый этап работ – транспортная развязка у Пенсионного фонда – должна появиться во Владимире уже в этом году. Удобный выезд сделают для движения автомобилей и автобусов с улиц Почаевской и Северной. Масштабный объект решили поделить на этапы, чтобы в максимально короткие сроки убрать нагрузку с магистральных улиц Большой Нижегородской и Добросельской.

Рпенский проезд соединит Доброе и улицу Мира. Протяженность дороги – 2,2 километра.

Движение транспорта там предусмотрено по четырем полосам, тротуары будут с двух сторон, найдётся место и для велодорожек. Вдоль дороги установят светофоры и камеры видеонаблюдения.

Ранее «Призыв» сообщал, что новую дорогу построят в Юрьевце. Это будет новый выезд на федеральную трассу со стороны новостроек. Он обеспечит подъездом такие улицы, как Всесвятская, Большая Лучистая, Малая Лучистая, Родионовка, Славная, Рождественская, Рос. Контракт на разработку проекта дороги уже выставлен на портале госзакупок.