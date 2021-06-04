Движение на нескольких улицах ограничат из-за строительства Рпенского проезда

Во Владимире ограничат движение всех видов транспорта на улице Северной. А точнее, в районе дома № 1. Рядом предусмотрен временный объезд. Терпеть неудобства жителям областного центра придется из-за строительства Рпенского проезда. Ограничения будут действовать до конца года, 31 декабря.

Закрыт будет и основной заезд к заводу «Точмаш». Там вводится ограничение парковки транспортных средств на участке дороги от дома № 2а по улице Северной до дома № 2а по улице Почаевской.

Также на время строительных работ перекроют движение транспорта на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского в районе дома № 2 по улице Юбилейной. Ограничение продлится с 10 июня по 15 июля и будет разбито на два этапа. Первый пройдет с 10 по 24 июня, а второй – с 24 июня по 15 июля. Полосы движения там будут перекрывать поочередно.

— Отделу транспорта и связи администрации города Владимира на время ограничения движения транспортных средств изменить схему движения маршрутов городского пассажирского транспорта, — говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

На данном участке курсируют только автобусы № 32, соответственно скорректируют именно этот маршрут.

Прежде мэрия сообщала о длительном перекрытии улицы Красносельской. Причина все та же — проведение работ по строительству Рпенского проезда. Ограничение проезда на улице Красносельской в районе ГСК «Химик» продлится до 19 апреля 2023 года.

Рпенский проезд пройдет от улицы Мира параллельно Добросельской до Юбилейной.

Первый этап строительства

Рпенский проезд начали строить в ноябре 2020 года. Срок завершения – апрель 2023 года. Но подрядчик, госкомпания ДСУ-3, готова ускориться и закончить строительство на полгода раньше. На строительство потребуется более двух миллиардов рублей. В этом году на эти цели уже выделено порядка 1 миллиарда рублей.

Первый этап работ – транспортная развязка у Пенсионного фонда – должна появиться во Владимире уже в этом году. Удобный выезд сделают для движения автомобилей и автобусов с улиц Почаевской и Северной. Масштабный объект решили поделить на этапы, чтобы в максимально короткие сроки убрать нагрузку с магистральных улиц Большая Нижегородская и Добросельская.

Рпенский проезд соединит Доброе и улицу Мира. Протяженность дороги – 2,2 километра.

Движение транспорта там предусмотрено по четырем полосам, тротуары будут с двух сторон, найдётся место и для велодорожек. Вдоль дороги установят светофоры и камеры видеонаблюдения.

Ранее «Призыв» сообщал, что Северный обход Владимира нанесён на карту Росавтодора. Новая объездная дорога, о которой ведутся разговоры уже почти 10 лет, обрела очертания.