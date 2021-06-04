Два пенсионера утонули в водоемах Владимирской области

Сразу две трагедии на воде произошли во Владимирской области с разницей в один день. Погибли два пенсионера. Подробности рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Днём 31 мая спасатели получили сообщение о том, что в реке Клязьме в районе Вязников предположительно утонул 79-летний мужчина. Аварийно-спасательная служба Владимирской области оперативно приступила к поискам. Спустя некоторое время водолазы подняли из воды тело погибшего мужчины, его личность установлена.

— Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются, предположительно, он находился рядом с водой в состоянии алкогольного опьянения и мог оказаться в воде из-за неосторожности, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Пустая лодка

1 июня по номеру 112 поступило сообщение о том, что на озере Великом деревни Пирогово Камешковского района у берега обнаружен погибший мужчина и надувная лодка. Личность сразу же была установлена. Погибший – 82-летний местный житель. Обстоятельства этой трагедии также уточняются, в том числе с участием органов полиции.

По предварительной информации, у пенсионера могли быть проблемы со здоровьем. Из-за этого мужчина мог упасть с лодки в воду.

Информация по обоим трагическим случаям проверяется.

Спасатели напоминают

А пока Главное управление МЧС России предупреждает: неосторожное поведение на водоемах может оказаться смертельно опасным. Спасатели настоятельно рекомендуют провести беседы со своими пожилыми родственниками, с близкими и родными, у кого имеются проблемы со здоровьем и кто предпочитает отдых на природе.

При плохом самочувствии и в состоянии алкогольного опьянения к воде лучше не подходить!

Побеседовать о правилах поведения на воде следует и с детьми. Юных жителей региона стоит убедить не посещать водоемы без взрослых.

— Согласно статистике, основная причина гибели детей на воде – недосмотр со стороны взрослых. Научите их своевременно обращаться за помощью к старшим, — призывают спасатели.

Напомним, что в мае этого года из заводи Нерли выловили тело охотника. Трагедия произошла в районе села Баскаки Суздальского района.