Два пенсионера утонули в водоемах Владимирской области

Сразу две трагедии на воде произошли во Владимирской области с разницей в один день. Погибли два пенсионера. Подробности рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Днём 31 мая спасатели получили сообщение о том, что в реке Клязьме в районе Вязников предположительно утонул 79-летний мужчина. Аварийно-спасательная служба Владимирской области оперативно приступила к поискам. Спустя некоторое время водолазы подняли из воды тело погибшего мужчины, его личность установлена.
— Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются, предположительно, он находился рядом с водой в состоянии алкогольного опьянения и мог оказаться в воде из-за неосторожности, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Пустая лодка
1 июня по номеру 112 поступило сообщение о том, что на озере Великом деревни Пирогово Камешковского района у берега обнаружен погибший мужчина и надувная лодка. Личность сразу же была установлена. Погибший – 82-летний местный житель. Обстоятельства этой трагедии также уточняются, в том числе с участием органов полиции.
По предварительной информации, у пенсионера могли быть проблемы со здоровьем. Из-за этого мужчина мог упасть с лодки в воду.
Информация по обоим трагическим случаям проверяется.
Спасатели напоминают
А пока Главное управление МЧС России предупреждает: неосторожное поведение на водоемах может оказаться смертельно опасным. Спасатели настоятельно рекомендуют провести беседы со своими пожилыми родственниками, с близкими и родными, у кого имеются проблемы со здоровьем и кто предпочитает отдых на природе.
При плохом самочувствии и в состоянии алкогольного опьянения к воде лучше не подходить!
Побеседовать о правилах поведения на воде следует и с детьми. Юных жителей региона стоит убедить не посещать водоемы без взрослых.
— Согласно статистике, основная причина гибели детей на воде – недосмотр со стороны взрослых. Научите их своевременно обращаться за помощью к старшим, — призывают спасатели.
Напомним, что в мае этого года из заводи Нерли выловили тело охотника. Трагедия произошла в районе села Баскаки Суздальского района.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
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