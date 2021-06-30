Два мужчины утонули на водоемах Владимирской области

Аномальная жара во Владимирской области спала, а трагедии на воде продолжаются. С начала этой недели на водоёмах погибли еще два человека. В понедельник, 28 июня, о происшествии на воде в Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщили очевидцы. С их слов, в нижнем пруду на реке Вербовке посёлка Вербовский округа Муром утонул человек. Тело погибшего 26-летнего мужчины вытащили из воды сотрудники местного поисково-спасательного отряда.

Во вторник, 29 июня, в реке Дубне около деревни Дубна Александровского района утонул 39-летний мужчина. Его тело из воды извлекли сотрудники местного аварийно-спасательного формирования.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства двух данных происшествий, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, уточняя, что оперативная обстановка на водных объектах в регионе продолжает оставаться напряжённой.

Спасатели напоминают!

В чрезвычайном ведомстве напоминают о смертельной опасности неосторожного купания. Соблюдайте правила безопасности, не купайтесь в нетрезвом виде и при наличии хронических заболеваний. И не забывайте, что дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным контролем.

Жителей региона также призывают не посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения. Кроме того, там не несут дежурство спасатели.

В водоемах региона уже утонул 21 человек. Среди них – 6 детей.

Напомним, что за минувшую пятницу и выходные дни во Владимирской области на воде погибли пять человек. Утонули три женщины и два мужчины. Точные причины случившегося сейчас устанавливаются. Однако известно, что большинство трагедий спровоцировало злоупотребление алкоголем на отдыхе.

Неделей ранее, с 18 по 20 июня в водоемах утонули трое юных жителей Владимирской области. Это также пятница и выходные – дни, когда на пляжах особенно много отдыхающих.

Грядущие выходные дни обещают быть дождливыми. Синоптики прогнозируют, что ненастный циклон из европейской части России никуда не уйдет. Осадки ожидаются до конца недели. По данным популярных погодных пабликов, температура начнет расти в воскресенье. Днем ожидается +25 градусов, а значит, желающих искупаться в водоемах опять будет немало. Главное, чтобы отдых на воде проходил с соблюдением всех правил.