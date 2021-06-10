Два филиала скорой помощи откроют во Владимире

Во Владимире намерены построить две подстанции скорой медицинской помощи. В этом году будут разработаны их проекты. Один земельный участок под филиал неотложной службы уже выделен на Верхней Дуброве. Второй ориентировочно будет у гипермаркета «Глобус», сообщила врио вице-губернатора Ольга Гребнева.

Проверка перед стройкой

По Верхней Дуброве определились с суммой на проектирование – чуть более 5 миллионов рублей. Сколько будет стоить разработка документации по второму участку, ещё неясно. Его месторасположение определили совсем недавно, на встрече областных чиновников с главой города Владимира Андреем Шохиным. И тут вполне могут быть корректировки.

Ольга Гребнева, врио заместителя губернатора Владимирской области:

С бухты-барахты и в омут с головой падать не будем. Давайте сначала исследуем почву, посмотрим, что мы там можем сделать.

Просчитаем, сколько бригад там делать, в зависимости от населения. А то сначала построим, а потом думаем, что с этим делать.

В области служба «03» ежегодно оказывает помощь 30-32 тысячам пациентов.

Вопрос качества условий работы медиков службы «03» зам. губернатора по социальным вопросам поставила в список первоочередных. Это произошло после её визита на станцию скорой помощи в Радужном. Ольга Гребнева ужаснулась тому, что медикам совершенно негде сидеть, а спать приходится на кроватях без одеял и матрасов. Теперь в этом медучреждении, подчиняющемся облздраву, пройдёт внеплановая проверка с участием Росздравнадзора.

Скандальный бэкграунд

Во Владимире со станцией скорой медпомощи тоже связано множество скандалов. Последний разразился в сложнейших условиях работы в пандемию. Бригады скорой помощи вынуждены были возить пациентов из одного медучреждения в другое, получая отказы в госпитализации больных.

Большой общественный резонанс получила тема доплат медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Да и вообще доплат за сложность. Из-за этого скандала в своё время пришлось оставить должность начальнику станции скорой помощи Владимира.

На оказание скорой медицинской помощи предусмотрены в 2021 году 310 миллионов рублей.

В этом году намечено строительство здания отделения скорой медицинской помощи на базе ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ». Существующий корпус находится в аварийном состоянии. Из областного бюджета на строительство направят 36 миллионов рублей. Кроме того, капремонты станций пройдут в Коврове и Владимире.

Новости по другим медучреждениям: в нынешнем году во Владимире застройщик сдаст помещения под детскую поликлинику в новостройке микрорайона Юрьевец. Её планируют оперативно оборудовать и открыть.

В Муроме уже начали строить детскую поликлинику. Во Владимире хотят сделать филиал детской поликлиники в микрорайоне Коммунар. Проект разработают в 2021-м. Сейчас дети Загородного посещают педиатра в помещениях, перестроенных из квартир старого дома. О доступности медпомощи и удобстве родителей с маленькими пациентами здесь и речи не идёт.