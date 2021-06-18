Два человека пострадали во время крупного пожара в Струнино

Вчера вечером случился крупный пожар на деревообрабатывающем заводе в городе Струнино Александровского района. Есть пострадавшие, сообщила областная прокуратура. Горели два цеха, котельная и склады. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метра.

— Есть сведения о двух пострадавших. С ожогами различной степени тяжести они доставлены в местную больницу, — информирует пресс-релиз прокуратуры.

Вчера и сегодня на месте пожара работают сотрудники МЧС. Проверку проводит Александровский городской прокурор. Надзорный орган даст оценку действиям руководства предприятия и его сотрудникам в части соблюдения безопасности условий труда.

Это уже второй крупный пожар в Александровском районе за последние 7 дней.

12 июня дважды (!) горело здание бывшего общежития на улице Маяковского в Александрове. Последний раз огонь охватил 900 квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать 86 жителей дома, среди них 10 детей. Погибших и пострадавших не было. А накануне в этот же дом пожарных вызывали на другое происшествие: на общей кухне горел диван.