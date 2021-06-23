Два человека пострадали в ДТП во Владимире рано утром

Сегодня на перекрестке улиц Мира и Горького во Владимире произошла авария. В половине шестого утра столкнулись вазовская «девятка» и такси «Renault Logan». За рулём отечественной машины была 43-летняя женщина, за рулем такси — 38-летний мужчина. Медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗа и пассажиру иномарки. У женщины ушибы и ссадины, её отправили на амбулаторное лечение. Второго пострадавшего госпитализировали.

Такси выполняло заказ, везло пассажиров.

— Я был свидетелем ДТП, стоял на светофоре рядом с такси в левом ряду. Он соответственно в правом. Загорелся зелёный сигнал, мы тронулись. Я увидел «девятку», начал сигналить, но было поздно. «Логан» ехал немного быстрее меня, и дама на «девятке» в него влетела, — написал автомобилист Антон в паблике «Подслушано Автомобилистов | Владимир».

В соцсетях водители обсуждают скорость, с которой двигалась машина автоледи. Многие предполагают, что «девятка» ехала на 70-80 км в час.

— Она даже не снижала скорость и после удара не тормозила, а прямиком ушла на газон. Когда я её из машины вытаскивал, она в состоянии шока была, — комментирует Антон.

Дорожная статистика

Перекресток на Горького и Мира — регулируемый. Светофоры видны издалека. Обзору водителя не мешают ни ветви деревьев, ни дома. Здесь не так часто случаются аварии, потому что фазы светофора настроены так, что успевают остановиться даже самые лихие водители.

А вот на соседнем перекрестке — у «Белого дома» автомобили бьются то и дело. За последний год там случилось не меньше 5 аварий, в том числе и с пострадавшими.

Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых шесть человек погибли и 57 получили ранения различной степени тяжести. Травмированы, в том числе, пятеро несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 60 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано два происшествия.

Полицейскими оформлено 351 происшествие с материальным ущербом.

Три крупных аварии произошли во Владимире. И все они случились на федеральной трассе, есть пострадавшие.