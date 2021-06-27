Доплаты в 5 тысяч рублей получат педагоги колледжей

С 1 сентября кураторы групп колледжей будут получать выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщила директор областного департамента образования Ольга Беляева. Это касается все сузы, будь то колледж, лицей или техникум. Одновременно сохранятся доплаты за кураторство, которые ежемесячно выплачиваются за счет регионального бюджета.

Новые и старые выплаты

— Сейчас ежемесячное денежное вознаграждение за кураторство в колледжах получают около 600 классных руководителей. При этом все действующие региональные выплаты за классное руководство, назначаемые и выплачиваемые в рамках постановления от 30.07.2008 № 544, будут сохранены, — пояснила Ольга Беляева.

Под словом «сохранены» руководитель ведомства имеет в виду следующие стимулирующие выплаты педагогам сузов:

— выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

— выплаты за качество выполняемых работ;

— выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

— премиальные выплаты по итогам работы.

Размер областных выплат не фиксированный. Он определяется внутренними документами учебного заведения. Во Владимирской области работает 25 заведений профессионального образования. Они финансируются за счет бюджета региона.

Чем ещё привлекают педагогов

Как и во всей педагогической сфере, в среднем профессиональном образовании тоже есть дефицит кадров. В колледжи Владимирской области требуется около 80 педагогов.

Привлекают кадры не только стабильной заработной платой и гарантированным социальным пакетом, но и другими видами поддержки. На селе и в отдаленных городах области предлагают жилье (дом или квартиру) или оплату проезда до места работы.

56 дней отпуска летом — тоже редко где получишь. Ранняя пенсия. Бесплатное повышение квалификации. Полная оплата больничного листа. Льготная ипотека. Всё это привлекательные моменты, считают в департаменте. Возможно, новая выплата послужит для кого-то ещё одной причиной пойти в педагоги.

Аналогичная выплата для классных руководителей уже существует в общеобразовательных организациях. С 1 сентября 2020 года её ежемесячно получают 6 525 педагогических работников.

Колледжи становятся популярными

Между тем, средне-специальное образование становится всё более привлекательным для ребят из нашего региона. В этом году около 13 тысячи подростков, закончивших 9-е классы, решили продолжать учёбу в сузах. Для сравнения, тех, кто закончили 11-й класс — вдвое меньше.

В государственных организациях среднего профессионального образования в 2018-2019 учебном году обучалось 20,7 тысяч студентов, привёл данные Владимирстат. На 10 тысяч человек населения региона приходится 151 студент среднего профессионального образования.

Приёмная компания в колледжах уже началась. По итогам первой недели на сайтах каждого учебного заведения выставили первые рейтинги аттестатов по среднему баллу по каждой специальности.