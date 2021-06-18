Догхантеры разбросали мясо с гвоздями на владимирской улице

Жительница Владимира обратили внимание на мясо с гвоздями, разбросанное на улице Белоконской в областном центре. «Лакомый» кусочек, скорее всего, предназначается собакам. Люди предполагают, что это дело рук догхантеров. О страшной находке сообщила в редакцию «Призыва» профессиональный собаковод Татьяна Панюхина.

— Сегодня утром вышла на прогулку с собаками. Перешли дорогу с улицы Белоконской на проспект Строителей. Начали двигаться в сторону «Факела». А когда проходили корпус ВлГУ, собаки остановились и стали что-то нюхать, сразу была дана команда «фу», и они отошли, — говорит Татьяна Панюхина, — Я обнаружила кусок мяса. Пригляделась, а он напичкан гвоздями. Сделала фото, забрала кусок в пакет, потом выкинула его в мусорку.

Мясо с гвоздями собаки обнаружили в траве

Мясо было буквально нашпиговано опасными железками. Татьяна сразу обратила внимание, что собаки начали копаться в траве, и среагировала на потенциальную опасность. Женщина давно привыкла контролировать животных на прогулке. Будь на ее месте менее опытный человек, не избежать беды.

Смертельное угощение

Мясо с гвоздями или иголками, говорит ветеринар Иван Гущин, угощение смертельное. Псу достаточно отведать кусочек, и можно погибнуть. У собаки, которая проглотила металлические предметы, времени на спасение очень мало, утверждают специалисты.

Если мясом полакомится бездомный пес, с большой долей вероятности его ждет мучительная смерть.

— Если собака проглотит иголки, то может быть травма ротовой полости, травма пищевода, травма кишечника. Непроходимость кишечника — смерть, — пояснил «Призыву» ветеринар Иван Гущин. — Шанс спастись есть у крупных пород. Игла может пройти через кишечник, не повредив его.

Любители собак говорят, что это далеко не первый случай, когда на улицах города появляется такого рода лакомство. Порой вместо мясо подкладывают сосиски, начиненные иголками. Принцип действия такой же. Собака съедает опасный корм и может умереть.

— Если собака съест такие сосиски, она будет скулить, вставать в непривычные позы, сутулиться, стараться не двигаться. Может визжать, если ее трогать, — пояснила «Призыву» зооволонтер Лара Сокова. — Хорошо, если у собаки есть внимательный хозяин без «авось», который рванет с ней в клинику. Хорошо, если сразу сделают рентген и найдут иглы, хорошо, если их смогут извлечь. Но шансов на хороший исход мало.

Спасти собаку

При первых признаках недомогания собаку надо срочно вести к врачу. Ветеринар Евгений Чухлов говорит: на то, чтобы спасти любимое животное, есть не больше 30 минут. И убить могут не только гвозди и иглы. Нередко животным подсыпают в куски с пищей яд. Один яд провоцирует кровотечение, другой судороги. И если промедлить, пес умрет прямо у вас на руках.

Конечно, можно самостоятельно ввести препараты, но надо знать, какие и в каких дозах. А это всегда индивидуально. Как минимум, стоит проконсультироваться со специалистом.

— У меня были случаи, когда мои клиенты звонили и говорили, что собаку начало потряхивать. Они были за городом, привезти пса в клинику быстро было невозможно. Я подсказал, что надо купить. В первой же аптеке взяли эти препараты, ввели, собака выжила,— говорит главный врач ветеринарной клиники Евгений Чухлов, — Но это единичный случай. А лучше сразу обращаться к ветеринару. Если собаку сильно рвет, есть вероятность, что ее отравили.

Еще один способ уберечь пса от опасности — научить его не подбирать ничего с земли. Это сложно. В основном, на это тренируют служебные породы. Кинолог Сергей Дармов говорит, что сначала надо воспитать недоверие к чужому человеку. И только потом пес откажется от того, что оставил незнакомец.

— Отучить собаку брать с земли можно через недоверчивое отношение к постороннему. Она понимает, что он угроза. И любой брошенный предмет — угроза. Она учится сначала недоверчиво обращаться к человеку, потом к тому, что летит через забор, — говорит Сергей Дармов, — Она будет воспринимать это с агрессией, лаять. Но такая техника в основном касается служебных собак. А шпица или бигля научить этому сложно.

Наказание для догхантеров

За жестокое обращение с животными догхантеру может грозить реальное лишение свободы или крупный штраф. Питомец является собственностью хозяина, и за его убийство можно привлечь к ответственности. Вот только доказать преступление сложно.

Не исключено, что хозяевам придется самим провести небольшое расследование. Помощник юриста Юлия говорит, что правоприменительная практика уже существует. И примеров становится все больше.

За убийство собаки догхантеров можно привлечь к ответственности

— Скорее всего, хозяину предстоит максимально собрать улики. Опросить соседей, найти запись с камер наблюдения. Тогда правоохранительным органам будет проще выйти на след преступника. Сейчас все больше случаев, когда людей удается наказать по статье 245 УК. Причем речь идет не только о собаках, но и кошках, птичка, — говорит помощник юриста Юлия. — Если у вас есть основания подозревать сотрудников органов внутренних дел в бездействии, то сделайте копию заявления, приложите к нему копию талона-уведомления и отнесите в прокуратуру.

С чего начать, если ваша собака стала жертвой догхантеров, подскажут и по телефону горячей линии. Решились найти преступников, можете позвонить по номеру 8 800 600 70 82. Звонок бесплатный по всей России. Мы пробовали, отвечают! Вот только без вашей инициативы делу ход никто не даст.

Догхантеры активизировались

Любители собак говорят, что время от времени догхантеры объявляют войну животным. С чем это связано, трудно сказать. Не исключено, что кому-то в принципе не нравятся собаки, или кто-то так решил избавиться от агрессивного с его точки зрения пса.

Сообщений об атаках неуравновешенных людей на животных немало.

Так, весной этого года догхантеры отравили девять собак в селе Богослово Суздальского района. Жертвами преступников стали домашние животные. Милые собаки дружелюбных пород. Некоторых отравили прямо на придомовой территории.

Предполагается, что кусочки колбасы кидали прямо за забор. Люди обратились в правоохранительные органы, но пока никаких результатов это не дало.