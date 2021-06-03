«Доброедело33»: женщины Владимира помогают особенным детям

В воскресенье, 6 июня, в Центре современной культуры «Флигель» на улице Девической, 8, состоится грандиозный благотворительный марафон «Доброедело33». У него благородная цель – собрать средства в помощь фонду «Владимирские дети-ангелы». Это десятки ребятишек, которые нуждаются в медицинской помощи, реабилитации. Это десятки родителей, которые каждый день борются за право на счастливое детство для своих малышей. Помочь им можно будет, посетив марафон «Доброедело33». Вход бесплатный!

Организовал этот праздник душевной щедрости владимирский клуб «Я женщина! Захотела и смогла!». Его участницы подготовили интересную и насыщенную программу для гостей благотворительного марафона. Ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, лотерея, яркая концертная программа, поэтический пушкинский блок – интересное занятие найдет для себя каждый.

Значимым событием марафона станет аукцион. Лоты поистине раритетные.

Например, можно будет приобрести уникальную книгу «История России» в деревянном переплете, аналогичную той, что была подарена президенту Владимиру Путину на инаугурации. Также будет выставлен тур выходного дня, товары для отдыха, изделия ручной работы, украшения, редкие фотографии.

Справка. Женский клуб во Владимире «Я женщина! Захотела и смогла!» был создан в 2017 году. Он помогает найти подруг по духу и интересам, нескучно и познавательно провести время. Но участницы клуба щедры не только на эмоции, но и на добрые дела. Они поддерживают друг друга, а также некоммерческие организации города. Женщины решили взять кураторство над Владимирской областной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы». Председатель организации Ирина Долганова – тоже член клуба «Я женщина! Захотела и смогла!».

Идейный вдохновитель женского объединения Анна Ляпунова уверена, что помогать не только нужно и важно, но и приятно:

— Можно отдохнуть и пообщаться, а заодно и помочь финансами. На Западе культура благотворительности иная, там люди охотно и с удовольствием помогают тем, кто в этом нуждается. Многие считают: чтобы развивать бизнес, надо отдавать и делиться, быть благодарным. И тогда Вселенная поможет! У нас люди часто не верят в благотворительность, боятся обмана. В нашем клубе помощь адресная. Мы помогаем не только детскому фонду, но и приюту для животных «Собака на счастье». Устраиваем благотворительные акции, распродажи, онлайн-аукционы.

Во время благотворительного марафона «Доброедело33» можно будет познакомиться с необычной выставкой «Закулисье», посвященной текстилю. Она откроется во «Флигеле» в пятницу, 4 июня.