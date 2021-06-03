Для участников Зеленого Марафона во Владимире будет подготовлена вода от партнера мероприятия «Выбор-С»

5 июня – во Всемирный день окружающей среды — состоится Зеленый Марафон, традиционный забег от Сбера. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зелёный марафон-2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Во Владимире стартовый городок Зеленого Марафона разместится на Театральной площади, а сами забеги пройдут по улице Дворянская и Большая Московская. Спортсменам и любителям бега будут предложены дистанции на 4,2 км и 10 км. Отдельно состоятся инклюзивные забеги, и впервые в рамках марафона пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Организаторы особенно позаботились о самочувствии спортсменов. На дистанции участников будет подкреплять природная вода «Я» с высоким уровнем рН для быстрого восстановления ресурсов организма.

Качественная природная вода из чистых заповедных Муромских лесов позволит поддержать водный баланс спортсменов. После финиша каждый участник также получит бутылочку воды «Я».

ООО «Выбор — С» — это региональный производитель природной бутилированной воды и безалкогольных напитков. Сохранение природного вкуса воды — это результат высоких стандартов работы и постоянный контроль качества на всех этапах производственного процесса.

Напомним, Сбер реализует проект «Зелёный Марафон» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. В 2021 году марафон призывает людей задуматься о проблемах экологии. В рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России. Информация о Зелёном Марафоне доступна на сайте проекта: https://greenmarathon.ru, а также в сообществе https://vk.com/greenmarathon18. Зарегистрироваться на забег можно в день проведения, 5 июня, на площадке мероприятия. Участие в забеге бесплатное.