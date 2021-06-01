Для участников и гостей Зелёного Марафона во Владимире СберЗвук выпустит «тигра»

5 июня – во Всемирный день окружающей среды — состоится Зелёный Марафон, традиционный забег от Сбера. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зелёный марафон-2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Во Владимире стартовый городок Зелёного Марафона разместится на Театральной площади, а сами забеги пройдут по улице Дворянская и Большая Московская. Спортсменам и любителям бега будут предложены дистанции на 4,2 км и 10 км. Отдельно состоятся инклюзивные забеги, и впервые в рамках марафона пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Я рад пригласить всех жителей нашего региона на Зелёный Марафон, ведь это настоящий семейный праздник спорта. В 2019 году на марафоне во Владимире собралось около 2 тысяч спортсменов и любителей бега, а также тех, кто решил просто с пользой для себя и своей семьи провести этот выходной. Уверен, что в этом году еще больше спортсменов смогут встретиться с нами на старте Зелёного Марафона. И конечно для всех наших гостей будет подготовлена незабываемая праздничная программа. СберЗвук, компания экосистемы Сбера, сделает настоящий подарок для жителей Владимира – к нам приедет настоящий «тигр», который станет яркой музыкальной звездой всего нашего спортивного праздника.

Виталий Дорошенко,

управляющий Владимирским отделением Сбербанка

Забота о людях и окружающем мире — одна из актуальнейших тем нашего времени. Сегодня очень важно обращать внимание людей на проблемы экологии, а также создавать новые возможности для общения и творчества. Поэтому мы рады сделать свой вклад в праздник здорового образа жизни и спорта, и добавить красок событию во Владимире! Старт «Зелёному Марафону» даст мобильная саундсистема Тигр — это огромная машина — более двух метров высотой, — со сценой на крыше и 70 кв звука в багажнике! Звучит также мощно, как и выглядит: передвижной арт-объект позволяет обеспечить качественное звуковое покрытие целого Ледового дворца. А на крыше могут выступать до 3 артистов сразу!

Сергей Балдин,

генеральный продюсер аудиосервиса СберЗвук

Открытие Зелёного Марафона во Владимире запланировано на 10:00, выдача номеров и регистрация участников начнется с 8:30. Участие в забеге бесплатное.

Информация о Зелёном Марафоне доступна на сайте проекта: https://greenmarathon.ru/.

Справка: Сбер реализует проект Зелёный Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Также в рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России.