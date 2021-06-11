Девушка из конвоя поборется за титул «Мисс УИС»

Сотрудница отдела по конвоированию УФСИН России по Владимирской области Екатерина Васильева поборется за победу на шестом всероссийском конкурсе «Мисс УИС». Сегодня в Москве состоится заключительный этап. Участие в нем примут 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Они смогли пройти нелёгкий отбор из 86 участниц конкурса, представляющих территориальные органы ФСИН России.

— В конкурсной программе участницы представят четыре выступления: рассказ о крае «Краса России», видеоролик «Реклама профессии», «оживление» музейного экспоната в конкурсе «Ночь в музее» и танцевальный номер, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Владимирской области.

За почетный титул поборются 12 участниц.

Выступления конкурсанток можно посмотреть на YouTube-канале конкурса «Мисс УИС».

Мечтала быть моделью

Еще в детстве Екатерина Васильева, как и многие девчонки, мечтала стать фотомоделью. Однако, повзрослев, решила продолжить семейную традицию – носить погоны. Дед, мама, папа, дядя, старшая сестра – все стали офицерами. В 2012 году Екатерина окончила Владимирский юридический институт ФСИН России. И вот уже более 10 лет она служит в уголовно-исполнительной системе.

Екатерина Васильева активно участвует в общественной жизни учреждения – организует культурно-массовые и спортивные мероприятия, занимается волонтерской деятельностью. В свободное от службы время профессионально занимается верховой ездой. Самой интересной разновидностью верховой езды для неё является конкур, езда с препятствиями.

— Красота, мощь и грация благородных животных, а также самообладание и точность движений всадников – все это захватывает дух и привлекает её. В жизни, как и в спорте, Екатерина с уверенностью преодолевает любые препятствия и верит в то, что никогда нельзя отказываться от своей мечты, — рассказывает о коллеге пресс-служба регионального УФСИН.

Победа на региональном этапе

На региональном этапе конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС», который прошел в конце прошлого года, Екатерина Васильева набрала наибольшее количество баллов. За победу боролись 15 сотрудниц подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

Конкурс включал испытания по служебно-боевой подготовке и творческие задания. Девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, комплексных физических упражнениях и правовой подготовке.

Творческие конкурсы из-за ограничительных мер жюри оценивало по видео. В своих презентациях участницам предстояло рассказать о своей профессии, представить национальный костюм и танец. В оригинальном конкурсе «Ночь в музее» девушки должны были предстать в образе музейного экспоната — картины, статуи, предмета быта — и оживить его с помощью различных художественных средств.