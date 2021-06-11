Екатерина Васильева УИС

Девушка из конвоя поборется за титул «Мисс УИС»

Победительницу назовут уже сегодня

Сотрудница отдела по конвоированию УФСИН России по Владимирской области Екатерина Васильева поборется за победу на шестом всероссийском конкурсе «Мисс УИС». Сегодня в Москве состоится заключительный этап. Участие в нем примут 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Они смогли пройти нелёгкий отбор из 86 участниц конкурса, представляющих территориальные органы ФСИН России.

В конкурсной программе участницы представят четыре выступления: рассказ о крае «Краса России», видеоролик «Реклама профессии», «оживление» музейного экспоната в конкурсе «Ночь в музее» и танцевальный номер, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Владимирской области.

За почетный титул поборются 12 участниц.

Выступления конкурсанток можно посмотреть на YouTube-канале конкурса «Мисс УИС».

Мечтала быть моделью

Еще в детстве Екатерина Васильева, как и многие девчонки, мечтала стать фотомоделью. Однако, повзрослев, решила продолжить семейную традицию – носить погоны. Дед, мама, папа, дядя, старшая сестра – все стали офицерами. В 2012 году Екатерина окончила Владимирский юридический институт ФСИН России. И вот уже более 10 лет она служит в уголовно-исполнительной системе.

Екатерина Васильева активно участвует в общественной жизни учреждения – организует культурно-массовые и спортивные мероприятия, занимается волонтерской деятельностью. В свободное от службы время профессионально занимается верховой ездой. Самой интересной разновидностью верховой езды для неё является конкур, езда с препятствиями.

Красота, мощь и грация благородных животных, а также самообладание и точность движений всадников – все это захватывает дух и привлекает её. В жизни, как и в спорте, Екатерина с уверенностью преодолевает любые препятствия и верит в то, что никогда нельзя отказываться от своей мечты, — рассказывает о коллеге пресс-служба регионального УФСИН.

Победа на региональном этапе

На региональном этапе конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС», который прошел в конце прошлого года, Екатерина Васильева набрала наибольшее количество баллов. За победу боролись 15 сотрудниц подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

Мисс УИС

На региональном этапе конкурса Екатерина Васильева стала лучшей

Конкурс включал испытания по служебно-боевой подготовке и творческие задания. Девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, комплексных физических упражнениях и правовой подготовке.

Творческие конкурсы из-за ограничительных мер жюри оценивало по видео. В своих презентациях участницам предстояло рассказать о своей профессии, представить национальный костюм и танец. В оригинальном конкурсе «Ночь в музее» девушки должны были предстать в образе музейного экспоната — картины, статуи, предмета быта — и оживить его с помощью различных художественных средств.

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Ольга Ефремова

Фото: 33.fsin.gov.ru

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