Десять учеников получили 100 баллов по истории

Во Владимирской области десять учеников 11-х классов сдали историю на 100 баллов. Хорошие результаты и по физике — шесть ребят сдали этот предмет на 100 баллов. Предварительные итоги ЕГЭ озвучила директор департамента образования Ольга Беляева.

Ранее уже было известно, что максимальный результат по русскому языку получили 13 выпускников, ещё шесть — по химии и 1 — по географии.

Пандемия на результате не сказалась

Владимирская область оказалась в ряду середнячков в России по сдаче госэкзаменов. Но по некоторым дисциплинам показатели чуть выше.

— Возьмём литературу. Ученики повысили общий средний балл на 3%. Но только один ученик сдал на 100 баллов. Нельзя сказать, что ученики стали сдавать хуже из-за того, что пережили две пандемии и связанные с ними ограничения. Ученики собрались с силами и показали достойные результаты, — считает Ольга Беляева.

Основной период ЕГЭ проходит с 31 мая по 2 июля.

В этом году ученики 11-классов сдают только два обязательных экзамена, остальные по выбору — для повышения оценки и шансов для поступить по выбранному направлению в вуз. Так, профильную математику выбрали немногие. Но, по словам Беляевой, показатели по ней неплохие. Правда, показатели по этому точному предмету до конца пока не просчитаны.

Дополнительный период проведения экзаменов установлен с 12 по 17 июля: в это время ЕГЭ смогут сдать те, кто пропустил или не завершил выполнение работы в основной или резервный день по уважительной причине.

В департаменте образования подчеркнули, что в пунктах проведения экзаменов приняты необходимые меры безопасности: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, использование средств индивидуальной защиты.

Ход экзаменов в регионе контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных аудиториях организовано видеонаблюдение в режиме онлайн.

Что дальше

«Призыв» ранее сообщал, что в опорном вузе Владимирской области ВлГУ уже работает приемная комиссия. В этом году университету выделили 2200 бюджетных мест. Это бакалавриат, специалитет, магистратура и среднее профессиональное образование. Подать документы на поступление можно офлайн или онлайн.

В вузы и сузы можно подать документы по электронной почте, через Почту России или лично.

Учебный год в девятых классах завершён уже в середине июня. Выпустились около 13 тысячи подростков. Для сравнения, из 11-х — вдвое меньше. Результаты ОГЭ — средние. 2% не сдали с первого раза русский язык и 5% — математику.

Всё больше учеников уходят после окончания средней школы в колледжи. Эту тенденцию подтверждают данные Владимирстата. В государственных организациях среднего профессионального образования в 2018-2019 учебном году обучалось 20,7 тысяч студентов. На 10 тысяч человек населения региона приходится 151 студент среднего профессионального образования.

Приёмная компания в колледжах уже началась. По итогам первой недели на сайтах каждого учебного заведения выставили первые рейтинги аттестатов по среднему баллу по каждой специальности.