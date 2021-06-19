День Святой Троицы: что за праздник и как его отмечать

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Важная Пятидесятница
20 июня православные отмечают один из двенадцати главных праздников года — Троицу. Он входит в так называемую «цветную триодь» — цикл пасхальных праздников. А значит, зависит от даты Светлого Христова Воскресения. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Отсюда еще одно название этого праздника – Пятидесятница.
О том, в чем суть дня Святой Троицы, и о его главных традициях читайте в материале «Призыва».
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История праздника
Троица – одно из ключевых событий христианства. Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь. Тем самым в этот день была образована вселенская Церковь. Поэтому праздник принято еще называть днем ее рождения. Отсюда и его значимость для верующих.
Отмечали Пятидесятницу еще в Ветхом Завете. А на Руси Троицу стали праздновать только в XIV веке – спустя 300 лет после Крещения Руси. Этот день был введен преподобным Сергием Радонежским.
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Церковные традиции
Храмы в этот день украшают цветами и березовыми деревьями. Это символ не только красоты Божией, но и обновления мира, которое произошло вместе с рождением церкви Христовой. Вместо белых одежд священники надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.
В воскресенье в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице. Все три дня в церквях читают молебны и поминают умерших предков.
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Украшение дома
Согласно народному преданию, когда Святой Дух сходил на апостолов, то Сионская горница украсилась растениями. Отсюда и пошел один из наиболее примечательных обычаев Троицы – украшение дома зелеными ветками берез и букетами полевых цветов. Например, цветочные венки вешают на дверь в дом. А снопы свежей зеленой травы ставят у икон. Или ветками березы украшают образа.
В старину жилища украшали ветками не только березы, но и клена, дуба и рябины. Но ни в коем случае нельзя было ставить «иудино дерево» — осину. Существует обычай наряжать и сами березы – разноцветными ленточками и цветами.
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Народные обычаи
После службы вся семья обычно возвращается домой, где садится за праздничный стол. На Троицу готовят блюда из яиц, мяса, птицы и рыбы, а также блины, пироги и другую выпечку. Поста на Троицу нет, поэтому можно веселиться и употреблять любую пищу. Ходят в гости, приглашают к себе друзей, родственников.
В старину в этот день обязательно устраивали игрища, водили хороводы, пели песни. Такие традиции Троицы существуют и сегодня. Также на Троицу можно свататься и устраивать смотрины невест. Если заслать сватов на день Троицы, то к Покрову можно будет отпраздновать свадьбу.
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Что нельзя делать в Троицу
Вопреки распространенному мнению, православные в сам день праздника не ходят на кладбище. Для этого в церковном календаре установлен специальный день – Троицкая родительская суббота, которую отмечают накануне.
На Пятидесятницу работать не полагается – неприятности приманишь. В народе говорят: «На Троицу земля – именинница». В этот день не пашут и не копают, так как земля отдыхает. Единственное, что можно делать – готовить еду и косить траву для праздничных обрядов.
В старину существовал запрет на купание всю неделю перед праздником: бытовало поверье, что в это время русалки зазывают в воду молодых ребят.
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Девичьи гадания
Несмотря на чисто христианский смысл праздника, с ним связаны обряды, которые церковь осуждает. Например, гадания, которые священники называют языческим пережитком. Тем не менее ворожба была довольно популярна у россиян. И большинство из них было связано с предстоящим замужеством девушек.
На Троицу было принято ходить в лес и слушать кукушку – сколько раз она прокукует, «столько лет девице в доме отца томиться». Девушки пускали по реке венки. Чей уплывет дальше, та и быстрее всех найдет жениха.
Если парень девушку на Троицу под березой поцелует, быть девице его женой. Также считалось, что та девица, которую на Троицу просватают, а на Покров замуж отдадут, проживет со своим супругом долгую и счастливую жизнь.
В полдень выходили к водоему и брали со дня небольшой камень. Затем его высушивали. А уже ночью, при луне, возвращались с ним и веточкой ивы. Оба предмета бросали в воду, загадывая желание, и смотрели на рябь. Если она кругообразная, то желаемое не исполнится.
Еще один способ узнать будущее – насобирать в поле зверобоя. Затем его стебли выкручивали, произнося имя человека, к которому испытываешь чувства. Если пойдет красный сок – значит, он полюбит тебя. Если прозрачный – то нет.
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Погодные приметы
- Дождь на Троицу — к богатому урожаю ягод и грибов
- На небе появилась радуга — к здоровью и благополучию.
- Теплая безоблачная погода в Троицу — к ненастному лету.
- Жарко — лето будет сухим, а год неурожайным.
- Роса на траве — к ранним заморозкам.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: newstes.ru