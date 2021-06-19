День Святой Троицы: что за праздник и как его отмечать

20 июня православные отмечают один из двенадцати главных праздников года — Троицу. Он входит в так называемую «цветную триодь» — цикл пасхальных праздников. А значит, зависит от даты Светлого Христова Воскресения. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Отсюда еще одно название этого праздника – Пятидесятница.

О том, в чем суть дня Святой Троицы, и о его главных традициях читайте в материале «Призыва».