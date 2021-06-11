День России во Владимире: где горожане могут повеселиться на открытом воздухе

В День России Центральный парк приглашает всех гостей и жителей города в 12.00 на праздничный концерт. На главной сцене парка выступят «Школа мюзикла», студия музыкального образования и воспитания «Ювента» Дворца детского (юношеского) творчества, вокальная студия «Merry Brave», детский ансамбль «Усладики» и другие талантливые коллективы нашего города.

С 12.00 до 17.00 на фонтанной площади развернется большая выставка ремесел, где гости парка смогут принять участие в тематических мастер-классах и полюбоваться творческими работами мастеров прикладного искусства из Нижнего Новгорода, Иваново, Кольчугино, Мурома, Вязников и Владимира.

Продолжением праздничной программы станет конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!», который стартует в 16.15. По его итогам авторы лучших работ получат подарочные сертификаты на посещение аттракционов парка.

Во время мероприятия будет запущен челлендж «#ЯТыМыРоссия», который объединит в этот день всех гостей парка. Желающие принять участие могут нанести себе триколор на площадке с аквагримом, сделать селфи и разместить его на личной странице в сети «Instagram» с хэштегом «#ЯТыМыРоссия», а также упомянуть в записи Центральный парк.

Кульминацией праздника станет яркий танцевальный флешмоб «Страна счастья» в 16.55. А закончится субботний вечер по традиции ретро-танцами, которые пройдут на фонтанной площади с 17.00 до 19.00.

Центральный парке культуры и отдыха: ул. Мира, 36а

12 июня с 12.00 до 19.00

Вход свободный