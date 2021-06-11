День России во Владимире: где горожане могут повеселиться на открытом воздухе

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Праздничная программа «Россия - Родина моя!» 0+
В День России Центральный парк приглашает всех гостей и жителей города в 12.00 на праздничный концерт. На главной сцене парка выступят «Школа мюзикла», студия музыкального образования и воспитания «Ювента» Дворца детского (юношеского) творчества, вокальная студия «Merry Brave», детский ансамбль «Усладики» и другие талантливые коллективы нашего города.
С 12.00 до 17.00 на фонтанной площади развернется большая выставка ремесел, где гости парка смогут принять участие в тематических мастер-классах и полюбоваться творческими работами мастеров прикладного искусства из Нижнего Новгорода, Иваново, Кольчугино, Мурома, Вязников и Владимира.
Продолжением праздничной программы станет конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!», который стартует в 16.15. По его итогам авторы лучших работ получат подарочные сертификаты на посещение аттракционов парка.
Во время мероприятия будет запущен челлендж «#ЯТыМыРоссия», который объединит в этот день всех гостей парка. Желающие принять участие могут нанести себе триколор на площадке с аквагримом, сделать селфи и разместить его на личной странице в сети «Instagram» с хэштегом «#ЯТыМыРоссия», а также упомянуть в записи Центральный парк.
Кульминацией праздника станет яркий танцевальный флешмоб «Страна счастья» в 16.55. А закончится субботний вечер по традиции ретро-танцами, которые пройдут на фонтанной площади с 17.00 до 19.00.
Центральный парке культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
12 июня с 12.00 до 19.00
Вход свободный
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«Широка страна моя родная» 0+
В субботу парк «Дружба» приглашает на праздничную программу, посвященную Дню России. Начнется праздник в 11.00, юные гости парка примут участие в играх и конкурсе детского рисунка «Я люблю Россию». На площадке катка состоится бесплатный урок по катанию на роликовых коньках и фигурному вождению велосипеда. Также в 11.00 в зоне Wi-Fi состоится открытие новой летней площадки. Это читающий шатер «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!»
В 12 часов начнется большой праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов. В концертной программе участвуют: ансамбль мажореток городского духового оркестра, образцовая студия «Улыбка», вокальная группа «Девичник», певец Алексей Молдалиев, ансамбль эстрадного танца «Юнона», студия эстрадного танца «Мираж», группа «Владимир».
В 17.00 на площадке катка посетителей парка ждет специальная танцевальная программа «Русские хиты». Аттракционы, стрелковый тир, конные прогулки, оригинальная фото-зона, а также разнообразные активности доставят удовольствие всем посетителям парка «Дружба».
Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22д
12 июня в 11.00
Вход свободный
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«Родные места» 0+
В День России в парке «Загородный» пройдут яркие, интересные тематические мероприятия, посвящённые этому событию. В 12.00 на главной сцене парка прозвучат песни о России в исполнении артистов города Владимира и области. В 13.00 будет дан старт для всех желающих принять участие в интеллектуальной битве «Я Россию знаю». Самые эрудированные участники получат фирменные призы от парка и партнеров.
Ещё одним событием дня станет спортивный тест-драйв «РашнВэйк», который пройдёт на озере Мелкое. Всех любителей экстремального вида спорта и ярких водных зрелищ приглашают на площадку от «Яркопарк33».
В этот день все желающие смогут посетить шуточную и гостеприимную «Деревню Дуралеевку», сделать яркие фото с игровыми объектами, отдохнуть в «деревенском отеле».
Всех увлечённых творчеством ждут на большом летнем пленэре «Моя Россия». Написать картину можно будет не только на холсте, но и на собственном теле на мастер-классе по боди-арту «Гжель».
В парке работают: городок аттракционов; пикниковый городок; «Деревня Дуралеевка»; веревочный парк «Павиан»; тир; площадка лазертага; пейнтбольный клуб «Точка»; волейбольные площадки.
Парк «Загородный»: мкр. Коммунар, Судогодское шоссе, 4
12 июня в 12.00
Вход свободный
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День рождения «Музея ложки» 0+
В субботу на смотровой площадке улицы Георгиевской пройдет день рождения уникального «Музея ложки». Поздравить его с праздником приедет ансамбль русских народных инструментов «Ложкари» из Костромы. В программе не только выступления артистов, но и мастер-класс по игре на ложках. Кроме того, музей подготовил для всех желающих беспроигрышную лотерею с интересными подарками.
В «Музее ложки», который находится во Владимире на улице Октябрьской, 4, хранится самая большая коллекция ложек в России. Ложки любви, рождественские ложки из Германии, Дании, Нидерландов, серебряные ложки поставщиков дома Романовых, коронационные ложки династии Виндзор, географические ложки, ложки из олова — коллекция музея собиралась более 20 лет и включает в себя уникальные и просто красивые ложки и ложечки.
Смотровая площадка на ул. Георгиевской
12 июня в 12.00
Вход свободный
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«Летние парковые игры» 0+
В Воскресенье в парке «Загородный» стартует летний интерактивно-спортивный проект для тех, кто любит активно проводить время на свежем воздухе. Игры пройдут на нескольких площадках одновременно. Это стадион, волейбольная площадка, спортивная поляна, тир и площадки партнеров.
В программе: турнир по мини-футболу — товарищеские встречи и игра между командами болельщиков; турнир по пляжному теннису — игра с элементами классического тенниса, пляжного волейбола и даже бадминтона; соревнование по стрельбе из пневматического ружья в тире парка; большая игра в лазертаг — сюжетное сражение в лесной зоне. Заявки на участие в играх принимаются по телефону 77-32-10.
Если вы не фанат футбола и никогда не держали в руках теннисную ракетку, тогда парк ждёт вас на центральной спортивной поляне. Здесь гости могут стать участниками весёлых шуточных состязаний: командной эстафете на пневмотрубе, испытаний «Гусеница» и многих других. Команды будут формироваться прямо на площадках. Также для гостей парка будут организованы площадки для свободных игр: «мегашахматы», мини-боулинг и турнир по настольному футболу для детей.
Парк «Загородный»: мкр. Коммунар, Судогодское шоссе, 4
13 июня в 12.00
Вход свободный
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Закрытие фестиваля «Музыкальная экспедиция» 0+
Всемирно известные соборы XII века — Успенский (1158—1160) и Дмитриевский (1194—1197), возвышающиеся на высоком холме над Клязьмой, издревле определяют силуэт города. Поэтому Соборная площадь, на которой они находятся, исторически сложившийся центр Владимира. Именно здесь, в сердце Владимира, по традиции завершится культурно-туристический фестиваль «Музыкальная экспедиция».
На финальном концерте фестиваля вы услышите Владимирский губернаторский симфонический оркестра под управлением Артема Маркина, а также солистов «Музыкальной экспедиции»: Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Разван Поповичи (альт), Борис Андрианов (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Анастасия Теренкова (фортепиано). Концерт ведет Артем Варгафтик.
Соборная площадь города Владимира
14 июня в 19.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: park-druzhba.ru