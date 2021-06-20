День медика Владимирская область встретила рекордным числом врачей за пятилетку

Сегодня — День медицинского работника. Владимирстат опубликовал любопытную информацию о людях этой профессии. Например, сколько их. В 2020 году во Владимирской области работало 4 896 врачей. Это самое большое количество медработников за последние пять лет. Но, правда, рост по сравнению с 2016 года составил всего 4%.

— Благодаря увеличению количества врачей в регионе, снижается нагрузка на каждого из них: в 2020 году на одного врача приходилось 274 человека, тогда как в 2016 году это соотношение было 295 человек на одного врача, — пояснили во Владимирстате.

Среднее звено

А вот по среднему звену медработников картина обратная. В 2020 году такого рода специалистов насчитывалось 12 385, тогда как в 2016 официально работало 13 737 сотрудников.

Новые кадры

Состояние медицины – тема №1 многих совещаний на региональном и муниципальном уровнях. Обсуждают дефицит кадров, строительство и ремонт медучреждений, доплаты за работу с ковид-больными.

Третья волна коронавирусной инфекции актуализировала вопрос доступности медпомощи. В регионе открывают дополнительные койки для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. На этом фоне вопрос подготовки медицинских кадров становится всё острее.

Заместитель губернатора Ольга Гребнева, курирующая сферу здравоохранения, сообщила о то, что в регионе-33 могут открыть филиал Приволжского мединститута и как минимум привлечь ординаторов в наши медучреждения.

Сейчас в больницах и поликлиниках укомплектованность кадрами — не выше 70%.

Ольга Гребнева считает, что Владимирская область – один из немногих субъектов РФ, где медикам выдают единовременные выплаты, позволяющие врачам купить квартиры. А также выдаются средства социальной ипотеки, компенсации за комуслуги и аренду жилья.