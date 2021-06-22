Делать/не делать прививку. Владимирцы выбирают

Во Владимирской области начали делать прививки от ковида в январе. Для коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинировались не меньше 60% жителей региона. К концу июня две дозы получили 10% населения. А 90% пока не привиты. А вот в отношении коечного фонда расклад обратный. 10% коек свободно, 90 — занято. Вакцин в области достаточно, не хватает желания. Почему владимирцы не хотят прививаться и не лучше ли бы им захотеть? Разбираемся.
Добровольно-принудительно
На прошлой неделе мы с «Призывом» снимали опрос. Подходили к прохожим, чтобы узнать их мнение о вакцинации. Тогда о том, что прививка станет обязательной, ходили только слухи. Некоторые регионы уже ввели обязательную вакцинацию. Владимирская область помалкивала.
— Нас никто не спрашивал. Но детей не брали в садик без прививок, — вспоминает одна из опрошенных советские времена.
Не исключено, что принудительная вакцинация и санкции против непривитых могут сработать лучше, чем социальная реклама и преференции привитым. А о том, что другие меры малоэффективны, говорят цифры вакцинации.
— Если будет обязательно, значит, обязательно и сделаю, — говорит еще один респондент.
— Придется тогда, — соглашается другой.
— Сделают обязательно, значит, закроют от меня доступ к каким-то услугам, поступлению в вузы. Тогда придется привиться, — развивает тему девушка, которая была категорически против вакцинации.
— Значит, будем дома сидеть, — некоторые из опрошенных не планируют делать прививку ни под каким давлением со стороны государства.
И вот наступает пятница — день, когда губернатор ввел новые ограничительные меры во Владимирской области. Действовать они начали с 21 июня. В документе впервые упоминается наличие или отсутствие сертификата о вакцинации.
Классовое неравенство
С минувшего понедельника пускать на массовые мероприятия, проводимые на открытом воздухе, можно только людей с двумя прививками либо с отрицательным тестом ПЦР. Разумеется, тест действителен не больше трех суток со времени сдачи.
— Следить за тем, есть у вас сертификат или тест, должен организатор мероприятия, — объяснила порядок проверок Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.
Кафе и ресторанам, кинотеатрам и театрам, музеям, экспозициям и детским комнатам разрешили работать не более чем при 50-процентной заполняемости. Здесь прививочный сертификат вам ничем не поможет.
А вот танцевать и петь в заведениях общепита можно только вакцинированным. Дискотеки, конкурсы и караоке в кафе разрешены, но при условии, что допускать туда будут только привитых или опять же с отрицательным ПЦР-тестом на руках.
В очередь!
В «Глобусе» сегодня очередь стоит не только за мясным хлебом. Желающие сделать прививку выстроились до самого выхода и даже немного наружу.
— Мы посчитали. На заполнение одной анкеты уходит 4 минуты, — рассказывает женщина, которая стоит в очереди на вакцинацию уже целый час, а перед ней все еще человек 30.
Сегодня она может не успеть сделать прививку. Кабинет вакцинации в гипермаркете работает с 9 до 14. На часах уже полдень. Это часы работы еще продлили по просьбам трудящихся. Продлили и дни — привиться можно также в субботу.
21 июня в очереди на прививку в «Глобусе» люди стояли по 4 часа.
Никто из тех, с кем нам удалось в этой очереди поговорить, не сказал, что пришел потому, что стали закручиваться прививочные гайки. У всех была своя причина вакцинироваться в «Глобусе».
— Я записалась в поликлинику на 16 июня. Мне позвонили 15-го и сказали, что вакцин нет. Если записаться сегодня, то ближайшая дата будет только 4 июля. А мне на море уезжать, — переживает женщина из очереди.
При этом на последней пресс-конференции губернатор Сипягин сказал, что вакцин хватает. Об этом же твердят на каждом брифинге, посвященном эпидситуации во Владимирской области. Мол, вы только захотите, возможность найдется.
Актуальные адреса пунктов вакцинации во Владимирской области
Абортированные младенцы и дача на берегу моря
Очередь на вакцинацию в «Глобусе» — это вообще-то событие. Репортаж оттуда не остался незамеченным нашими постоянными комментаторами из числа ярых антипрививочников. Если кратко, то все сотрудники «Призыва» уже обзавелись собственной яхтой, дачей на Лазурном берегу, купаются в денежках, как Скрудж Макдак.
И все это за то, что рекламируем вакцину. Платит нам сам Билл Гейтс, который спит и видит, как чипировать россиян и сделать их бесплодными. А вакцина вообще на 99 процентов состоит из абортированных младенцев. Так считают наиболее «прозорливые» и «проницательные» комментаторы.
На некоторые выпады превентивно отвечает владимирский Роспотребнадзор.
— Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин, — заверили на официальном сайте ведомства.
Более адекватные комментаторы удивляются тому, как быстро вакцину пустили в оборот. Ведь прошли только две фазы испытаний, а надо три. Про то, что «Спутник V» и другие отечественные прививки недостаточно изучены, говорили и люди, которых мы снимали в стрит-опросе.
Вакцина не изучена, но вирус тоже
— Должно пройти больше клинических испытаний, — говорит одна из респонденток.
— Вакцина недостаточно изучена, — соглашается другая.
— Прививка только разработана… мало ли, — боится третья.
По умолчанию речь в этом материале идет о самой первой российской вакцине «Спутник V». Она из наших самая изученная. Но все равно недостаточно, считают многие.
Третья фаза, кстати, все-таки прошла, вопреки их мнению. Ее результаты опубликованы в одном из самых серьезных медицинских журналов The Lancet. В ней проанализированы данные из России, Аргентины и других стран, где используется «Спутник V». На основании этих данных сделаны выводы, что польза от прививки превышает риски вакцинации.
— Нет, не собираюсь нашу делать вакцину. Американскую бы, — рассуждает одна из опрошенных.
Много вопросов среди сомневающихся вызывает то, что вакцина «Спутник V» не одобрена ВОЗ и Европейским медицинским агентством. Для того чтобы получить эти одобрения, нужны более детальные экспертизы, сбор и публикация данных. А с оформлением такой документации у наших разработчиков действительно есть проблемы.
Западные вакцины, например, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, с этой точки зрения более прозрачны, поэтому одобрены регуляторами. Это совсем не означает, что наша вакцина хуже. Она может оказать и самой лучшей из них, но это еще нужно доказать.
И тут важно то, в какое время мы живем.
Если бы у нас был выбор, можно было бы определиться. Но его нет. И мы оцениваем только риски использования/неиспользования. А при таком раскладе, как мы писали выше, польза сильно выше возможных рисков.
Новые штаммы
— Мы пока не знаем, есть ли на территории Владимирской области индийский или британский штамм коронавируса, — говорит Марина Колтунова.
Пока Роспотребнадзор ждет результатов из Москвы, там уже вовсю обсуждают, помогают ли российские вакцины от мутирующего вируса. Пока предполагают, что помогает. Конкретных данных нет.
Тем не менее в условиях взрывного роста заболеваемости — в нашем регионе всего за неделю число инфицированных выросло в 2 раза — стали говорить о том, что неплохо было бы ревакцинироваться через полгода. Раньше говорили, что иммунитет от прививки будет держаться не меньше года.
Уже вышли официальные рекомендации Минздрава, согласно которым при росте COVID-заболеваемости ревакцинироваться нужно раз в 6 месяцев. Использовать для нее вроде бы должны первый компонент вакцины. Например, я прививалась «Спутником», значит через полгода (которые, кстати, уже почти прошли) мне нужно уколоться первой дозой «Спутника V». Второй вариант для ревакцинации — вакцина «Спутник Лайт».
А самое последнее мнение, высказанное академиком РАН, гласит: получившим вакцину «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» лучше пройти ревакцинацию другим препаратом — это обеспечит лучшую иммунную защиту.
Ряд сотрудников «Призыва» стали одними из первых жителей Владимира, кто получил обе дозы вакцины. Значит, и ревакцинация нам положена первым. Сейчас не совсем понятно, как на нее записаться, учитывая, что на Госуслугах мы отмечены как привитые. В Интернете описан лайфхак: можно пойти привиться в торговый центр, например, в «Глобус». В любом случае держим вас в курсе.
Умрем ли мы через два года?
Не исключено. Но причины на то могут быть разные. И ровно то же самое касается непривитых граждан.
В сети ходят тысячи слухов про то, что случится с тем, кто уколется «Спутником». Уровень доказательности примерно следующий: знакомый брата моей жены лично знает врача, который видел человека, который сделал прививку и умер.
Я лично знаю 10 человек (я в их числе), которые сделали прививку и не умерли.
Уровень доказательности моего заявления тот же. Уровень доказательности журнала The Lancet сильно выше. Вакцинироваться не призываю, призываю фильтровать всю поступающую информацию.
Что бесспорно — скоро привитым людям будет доступно гораздо больше, чем непривитым. А каждый из нас рано или поздно либо вакцинируется, либо переболеет. Что вам больше нравится, решайте сами.