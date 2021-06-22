Делать/не делать прививку. Владимирцы выбирают

Во Владимирской области начали делать прививки от ковида в январе. Для коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинировались не меньше 60% жителей региона. К концу июня две дозы получили 10% населения. А 90% пока не привиты. А вот в отношении коечного фонда расклад обратный. 10% коек свободно, 90 — занято. Вакцин в области достаточно, не хватает желания. Почему владимирцы не хотят прививаться и не лучше ли бы им захотеть? Разбираемся.

Добровольно-принудительно

На прошлой неделе мы с «Призывом» снимали опрос. Подходили к прохожим, чтобы узнать их мнение о вакцинации. Тогда о том, что прививка станет обязательной, ходили только слухи. Некоторые регионы уже ввели обязательную вакцинацию. Владимирская область помалкивала.

— Нас никто не спрашивал. Но детей не брали в садик без прививок, — вспоминает одна из опрошенных советские времена.

Не исключено, что принудительная вакцинация и санкции против непривитых могут сработать лучше, чем социальная реклама и преференции привитым. А о том, что другие меры малоэффективны, говорят цифры вакцинации.

— Если будет обязательно, значит, обязательно и сделаю, — говорит еще один респондент.

— Придется тогда, — соглашается другой.

— Сделают обязательно, значит, закроют от меня доступ к каким-то услугам, поступлению в вузы. Тогда придется привиться, — развивает тему девушка, которая была категорически против вакцинации.

— Значит, будем дома сидеть, — некоторые из опрошенных не планируют делать прививку ни под каким давлением со стороны государства.

И вот наступает пятница — день, когда губернатор ввел новые ограничительные меры во Владимирской области. Действовать они начали с 21 июня. В документе впервые упоминается наличие или отсутствие сертификата о вакцинации.

Классовое неравенство

С минувшего понедельника пускать на массовые мероприятия, проводимые на открытом воздухе, можно только людей с двумя прививками либо с отрицательным тестом ПЦР. Разумеется, тест действителен не больше трех суток со времени сдачи.

— Следить за тем, есть у вас сертификат или тест, должен организатор мероприятия, — объяснила порядок проверок Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.

Кафе и ресторанам, кинотеатрам и театрам, музеям, экспозициям и детским комнатам разрешили работать не более чем при 50-процентной заполняемости. Здесь прививочный сертификат вам ничем не поможет.

А вот танцевать и петь в заведениях общепита можно только вакцинированным. Дискотеки, конкурсы и караоке в кафе разрешены, но при условии, что допускать туда будут только привитых или опять же с отрицательным ПЦР-тестом на руках.

В очередь!

В «Глобусе» сегодня очередь стоит не только за мясным хлебом. Желающие сделать прививку выстроились до самого выхода и даже немного наружу.

— Мы посчитали. На заполнение одной анкеты уходит 4 минуты, — рассказывает женщина, которая стоит в очереди на вакцинацию уже целый час, а перед ней все еще человек 30.

Сегодня она может не успеть сделать прививку. Кабинет вакцинации в гипермаркете работает с 9 до 14. На часах уже полдень. Это часы работы еще продлили по просьбам трудящихся. Продлили и дни — привиться можно также в субботу.

21 июня в очереди на прививку в «Глобусе» люди стояли по 4 часа.

Никто из тех, с кем нам удалось в этой очереди поговорить, не сказал, что пришел потому, что стали закручиваться прививочные гайки. У всех была своя причина вакцинироваться в «Глобусе».

— Я записалась в поликлинику на 16 июня. Мне позвонили 15-го и сказали, что вакцин нет. Если записаться сегодня, то ближайшая дата будет только 4 июля. А мне на море уезжать, — переживает женщина из очереди.

При этом на последней пресс-конференции губернатор Сипягин сказал, что вакцин хватает. Об этом же твердят на каждом брифинге, посвященном эпидситуации во Владимирской области. Мол, вы только захотите, возможность найдется.

Абортированные младенцы и дача на берегу моря

Очередь на вакцинацию в «Глобусе» — это вообще-то событие. Репортаж оттуда не остался незамеченным нашими постоянными комментаторами из числа ярых антипрививочников. Если кратко, то все сотрудники «Призыва» уже обзавелись собственной яхтой, дачей на Лазурном берегу, купаются в денежках, как Скрудж Макдак.

И все это за то, что рекламируем вакцину. Платит нам сам Билл Гейтс, который спит и видит, как чипировать россиян и сделать их бесплодными. А вакцина вообще на 99 процентов состоит из абортированных младенцев. Так считают наиболее «прозорливые» и «проницательные» комментаторы.

На некоторые выпады превентивно отвечает владимирский Роспотребнадзор.

— Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин, — заверили на официальном сайте ведомства.

Более адекватные комментаторы удивляются тому, как быстро вакцину пустили в оборот. Ведь прошли только две фазы испытаний, а надо три. Про то, что «Спутник V» и другие отечественные прививки недостаточно изучены, говорили и люди, которых мы снимали в стрит-опросе.

Вакцина не изучена, но вирус тоже

— Должно пройти больше клинических испытаний, — говорит одна из респонденток.

— Вакцина недостаточно изучена, — соглашается другая.

— Прививка только разработана… мало ли, — боится третья.

По умолчанию речь в этом материале идет о самой первой российской вакцине «Спутник V». Она из наших самая изученная. Но все равно недостаточно, считают многие.

Третья фаза, кстати, все-таки прошла, вопреки их мнению. Ее результаты опубликованы в одном из самых серьезных медицинских журналов The Lancet. В ней проанализированы данные из России, Аргентины и других стран, где используется «Спутник V». На основании этих данных сделаны выводы, что польза от прививки превышает риски вакцинации.

— Нет, не собираюсь нашу делать вакцину. Американскую бы, — рассуждает одна из опрошенных.

Много вопросов среди сомневающихся вызывает то, что вакцина «Спутник V» не одобрена ВОЗ и Европейским медицинским агентством. Для того чтобы получить эти одобрения, нужны более детальные экспертизы, сбор и публикация данных. А с оформлением такой документации у наших разработчиков действительно есть проблемы.

Западные вакцины, например, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, с этой точки зрения более прозрачны, поэтому одобрены регуляторами. Это совсем не означает, что наша вакцина хуже. Она может оказать и самой лучшей из них, но это еще нужно доказать.

И тут важно то, в какое время мы живем.

Если бы у нас был выбор, можно было бы определиться. Но его нет. И мы оцениваем только риски использования/неиспользования. А при таком раскладе, как мы писали выше, польза сильно выше возможных рисков.

Новые штаммы

— Мы пока не знаем, есть ли на территории Владимирской области индийский или британский штамм коронавируса, — говорит Марина Колтунова.

Пока Роспотребнадзор ждет результатов из Москвы, там уже вовсю обсуждают, помогают ли российские вакцины от мутирующего вируса. Пока предполагают, что помогает. Конкретных данных нет.

Тем не менее в условиях взрывного роста заболеваемости — в нашем регионе всего за неделю число инфицированных выросло в 2 раза — стали говорить о том, что неплохо было бы ревакцинироваться через полгода. Раньше говорили, что иммунитет от прививки будет держаться не меньше года.

Уже вышли официальные рекомендации Минздрава, согласно которым при росте COVID-заболеваемости ревакцинироваться нужно раз в 6 месяцев. Использовать для нее вроде бы должны первый компонент вакцины. Например, я прививалась «Спутником», значит через полгода (которые, кстати, уже почти прошли) мне нужно уколоться первой дозой «Спутника V». Второй вариант для ревакцинации — вакцина «Спутник Лайт».

А самое последнее мнение, высказанное академиком РАН, гласит: получившим вакцину «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» лучше пройти ревакцинацию другим препаратом — это обеспечит лучшую иммунную защиту.

Ряд сотрудников «Призыва» стали одними из первых жителей Владимира, кто получил обе дозы вакцины. Значит, и ревакцинация нам положена первым. Сейчас не совсем понятно, как на нее записаться, учитывая, что на Госуслугах мы отмечены как привитые. В Интернете описан лайфхак: можно пойти привиться в торговый центр, например, в «Глобус». В любом случае держим вас в курсе.

Умрем ли мы через два года?

Не исключено. Но причины на то могут быть разные. И ровно то же самое касается непривитых граждан.

В сети ходят тысячи слухов про то, что случится с тем, кто уколется «Спутником». Уровень доказательности примерно следующий: знакомый брата моей жены лично знает врача, который видел человека, который сделал прививку и умер.

Я лично знаю 10 человек (я в их числе), которые сделали прививку и не умерли.

Уровень доказательности моего заявления тот же. Уровень доказательности журнала The Lancet сильно выше. Вакцинироваться не призываю, призываю фильтровать всю поступающую информацию.

Что бесспорно — скоро привитым людям будет доступно гораздо больше, чем непривитым. А каждый из нас рано или поздно либо вакцинируется, либо переболеет. Что вам больше нравится, решайте сами.