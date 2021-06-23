Что вы знаете о Красной церкви города Владимира?

23 июня 1913 года австрийцы-окружники Владимира торжественно заложили свой храм близ Золотых ворот. В противовес этому мероприятию старообрядцев с нарочитой торжественностью был совершен православным духовенством обычный в этот день крестный ход к Ризположенской церкви, что на Золотых воротах. А во время утренних литургий в ближайших к месту закладки церквях — Ризположенской и Николо-Златовратской — к молящимся произнесены были две проповеди соответствующего разъяснительного содержания.

Сооруженная так называемой «крестовой кладкой», с высокой главой и колокольней, старообрядческая церковь является образцом новой строительной техники того периода. Построена она на средства купцов-старообрядцев и стала последней культовой постройкой в дореволюционном Владимире и одним из последних храмов в стране. Владимирцы сразу прозвали ее Красной церковью. Сегодня она является символом Владимира наряду с Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами. А что вы еще знаете о Красной церкви? Проверьте свои знания с помощью этого теста?

Как в начале XX века называлась улица, на которой построили старообрядческую церковь? Дворянская Вознесенская Летне-Перевозинская Правильно! Неправильно! - К какому значимому юбилею была приурочена закладка старообрядческой церкви? 300-летию императорского дома Романовых 50-летию со дня выхода манифеста об отмене крепостного права в России 50-летию со дня смерти родоначальника австрийского священства – греческого митрополита Амвросия Правильно! Неправильно! - В каком году была освящена и открыта новая церковь? 1914 1915 1916 Правильно! Неправильно! - По проекту кого из владимирских архитекторов строилась эта церковь? Петра Бегена Сергея Жарова Якова Ревякина Правильно! Неправильно! - В каком стиле выполнена Красная церковь? Готика Модерн Псевдорусский Правильно! Неправильно! - Какое официальное название она получила? Церковь Святых Жен Мироносиц Церковь Троицы Живоначальной Церковь Воздвижения Честного Креста Правильно! Неправильно! - В какой ипостаси НЕ использовалась Троицкая церковь после закрытия в 1928 году? Склад Кинотеатр Общежитие Фабрика диафильмов Правильно! Неправильно! - Активное заступничество кого из известных владимирских писателей позволило сохранить Красную церковь, которую в 1960-е предполагалось снести? Леонида Зорина Сергея Никитина Владимира Солоухина Правильно! Неправильно! - Как сейчас используется Красная церковь? В начале 90-х она была передана Русской православной церкви и сейчас находится на реставрации В начале 2000-х она была передана Русской православной старообрядческой церкви, и в ней была возобновлена служба В ней размещена экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» Правильно! Неправильно! - Какую церковь была вынуждена принять в 90-х владимирская старообрядческая община вместо Красной церкви? Церковь Иоакима и Анны в мкр. Лунево Свято-Троицкая церковь на ул. Музейной Успения Богородицы на Большой Московской Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о Красной церкви города Владимира? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Если вы хотите глубже погрузиться в историю первой старообрядческой церкви во Владимире, смотрите выпуск программы «Точка на карте», специально посвященный ей.