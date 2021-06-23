Что вы знаете о Красной церкви города Владимира?

23 июня 1913 года австрийцы-окружники Владимира торжественно заложили свой храм близ Золотых ворот. В противовес этому мероприятию старообрядцев с нарочитой торжественностью был совершен православным духовенством обычный в этот день крестный ход к Ризположенской церкви, что на Золотых воротах. А во время утренних литургий в ближайших к месту закладки церквях — Ризположенской и Николо-Златовратской — к молящимся произнесены были две проповеди соответствующего разъяснительного содержания.
Сооруженная так называемой «крестовой кладкой», с высокой главой и колокольней, старообрядческая церковь является образцом новой строительной техники того периода. Построена она на средства купцов-старообрядцев и стала последней культовой постройкой в дореволюционном Владимире и одним из последних храмов в стране. Владимирцы сразу прозвали ее Красной церковью. Сегодня она является символом Владимира наряду с Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами. А что вы еще знаете о Красной церкви? Проверьте свои знания с помощью этого теста?
Если вы хотите глубже погрузиться в историю первой старообрядческой церкви во Владимире, смотрите выпуск программы «Точка на карте», специально посвященный ей.