Число госпитализированных с коронавирусом во Владимирской области растет

Во Владимирской области растет число пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. По данным пресс-секретаря регионального департамента здравоохранения Андрея Трохина, на данный момент занято почти 90% коечного фонда. В инфекционных госпиталях находится 740 человек. Резервными остаются 88 мест. Для сравнения, в начале месяца были госпитализированы 570 пациентов с COVID-19. Не исключено, что в ближайшее время придется открывать новые госпитали для инфицированных.

Об увеличении числа людей, которые нуждаются в медицинском наблюдении, говорят и фельдшеры скорой медицинской помощи. По словам специалистов, которые работают на неотложных вызовах во Владимире, в настоящее время звонков стало намного больше. По сравнению с маем, примерно на сто в сутки. Если в конце весны за 24 часа за помощью обращались около 400 жителей областного центра, то сейчас примерно 500.

Вызовов в скорую помощь поступает все больше

— Мы на своем опыте можем сказать: определенно началась третья волна. Вызовов стало значительно больше. Не исключено, что снова возникнут проблемы с госпитализацией больных, — рассказал «Призыву» фельдшер скорой помощи.

Третья волна

О том, что в регионе не исключается третья волна пандемии, говорил накануне и губернатор области Владимир Сипягин. Выступая перед медиками по случаю профессионального праздника, глава области не просто поблагодарил их за самоотверженный труд, но и призвал совместными усилиями предотвратить рост числа заболевших. Для этого он напомнил о необходимости вакцинироваться.

— Сейчас велика угроза нового витка пандемии. И так важно до наступления осени провакцинировать как можно больше наших с вами земляков. Успеть сформировать у людей устойчивый иммунитет. Давайте, вместе защитим вас, ваших близких и всех жителей области от ковида и блокируем вместе третью волну пандемии, – заявил Владимир Сипягин.

Об увеличении числа заболевших говорит и статистика. Сегодня пациентов, получивших положительный тест на ковид, стало сразу на 8% больше. За сутки коронавирусом заболели 52 жителя Владимирской области. Накануне их было 48.

Ковид молодеет

Коронавирус не только набирает обороты, но и стремительно молодеет. Об этом уже говорит главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Анатолий Уколов. Специалист предупреждал о новом витке пандемии еще в мае. Тогда медик отмечал, что в ковидном госпитале лежат пациенты разных возрастов: и пенсионеры, и молодые люди. Сейчас он подтверждает, количество инфицированных ковидом растет, а вот возраст инфицированных снижается.

— Я могу сказать, что сейчас наблюдается крен в сторону омоложения. Пациентов с коронававирусом, которым нет и 40 лет, становится больше, — рассказал «Призыву» Анатолий Уколов. — По своему госпиталю я вижу увеличение количества больных в целом, и думаю, что по всей области такая ситуация. Сказать определенно, что, если человек заболел коронавирусной инфекцией, как он ее перенесет, точно нельзя. Поэтому я призываю людей непереболевших пройти прививочную кампанию.

То, что болезнь теперь все больше выбирает людей до 40 лет, заметно по всей стране. Так, в Москве доля молодых пациентов, заболевших коронавирусом за последние два месяца, выросла на 35 %. Они составляют треть от общего числа пациентов. И не все переносят инфекцию легко. Среди людей от 18 до 35 лет есть те, кто нуждается в искусственной вентиляции легких и находится в реанимации.

Новые ограничения

Если число заболевших коронавирусом во Владимирской области начнет стремительно расти, в регионе будут введены новые ограничительные меры. Об этом «Призыву» рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. По словам специалиста, характер ограничений будет завесить от среднего возраста пациентов с ковидом. И если раньше опасения вызывала группа людей 65+, то сейчас все больше положительных тестов получает трудоспособное население и даже молодежь.

— Возможность введения новых ограничительных мер на территории области обсуждается. До оперативного штаба эти предложения будут доведены. Но на сегодняшний день они вводиться не будут, потому что ситуация с распространением вируса пока остается стабильной, — говорит Марина Колтунова. — Но если она ухудшится, врачи эпидемиологи будут анализировать данные. Какие могут быть ограничения, зависит от того, какая группа людей начнет активно болеть. На сегодняшний день по стране все больше инфицированных среди людей в возрасте от 18 до 35 лет. Соответственно, если у нас будут болеть молодые люди, то и ограничительные мероприятия будут касаться мест их сбора: запрет на дискотеки, на проведение зрелищных мероприятий и работу предприятий общепита в ночное время.

Ситуация с распространением коронавируса пока стабильная.

По словам Марины Колтуновой, на данный момент почти половину всех заболевших в стране дает Москва, потом подтягивается Санкт-Петербург. У нас ситуация с распространением вируса пока стабильная, отмечает специалист. Но куда она качнется, зависит от каждого жителя области. Близость к Москве заставляет нас относиться к ситуации настороженно.

В столице из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Исключение те, кто получил прививку.

Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Разрешена работа только на доставку.

В нашей области ограничительные меры по коронавирусу только обсуждаются. Но если ситуация будет развиваться стремительно, то в регионе снова придется вспомнить о закрытых пространствах и недоступных местах.