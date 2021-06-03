Чиновника ковровской мэрии призвали к ответу за убитые дороги 

Прокуратура проверила дороги в Коврове. Поводом для этого стали многочисленные публикации во владимирских и федеральных СМИ. Результаты проверочных мероприятий оказались неутешительными: надзорное ведомство зафиксировало многочисленные нарушения.

В первую очередь проверяющие охватили основные транспортные магистрали районного центра. Прокурорам не понравились дороги сразу на 7 улицах: Еловой, Космонавтов, Муромской, Летней, Мира, Колхозной, проспекте Ленина. На них имеются многочисленные выбоины, трещины, просадки, размеры которых превышают нормативы. На улицах Космонавтов и Еловой есть проблемы с освещением.

— Уровень освещенности на участках дорог на улицах Космонавтов и Еловой не обеспечивает выполнение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки прокурор подал в суд семь исков, в которых потребовал от местных чиновников приступить к устранению нарушений. На начальника отдела улично-дорожной сети, связи и транспорта управления городского хозяйства администрации Коврова возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Представление о ненадлежащем муниципальном дорожном контроле внесено также в адрес главы Коврова Елены Фоминой.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Небезопасный путь в школу

На особом контроле состояние дорог Владимирской области держат и общественники. Так, в преддверии Дня защиты детей активисты проверили пешеходные дорожки и тротуары, ведущие к школам. В поле зрения общественников попали две школы города Гусь-Хрустального.

— В ходе рейда мы выявили ряд замечаний возле двух объектов – школы № 7 и школы № 15. Это и недостаточное освещение, и разбитый тротуар. В некоторых местах отсутствует разметках на пешеходных переходах. Все эти замечания мы направили в администрацию города, чтобы дети смогли безопасно добираться до учебных заведений и обратно. В преддверии начала учебного года еще раз посетим эти объекты и проверим, как выполнены наказ жителей и наши просьбы, – объяснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.

Власти пообещали общественникам устранить выявленные недостатки до начала нового учебного года. Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимире стартовал ремонт дворов. В этом году в списке 29 объектов.