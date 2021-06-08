Бывшего директора «Облстройзаказчика» будут судить за взятку

Бывшего руководителя «Облстройзаказчика» будут судить за получение взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Летом 2018 года обвиняемому, как считает следствие, передали около 4 миллионов рублей за приёмку выполненных работ по новой школе. Деньги поступили от гендиректора московской компании, являвшейся подрядчиком при возведении этого объекта.

Мзду руководитель брал за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта, уточняет следствие.

Справка. В июле 2017 года администрация Собинского района по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест. Её строительство обошлось в сумму более 647 миллионов рублей.

Второй эпизод

Кроме этого, в декабре 2018 года обвиняемый подписал акты приема и монтажа оборудования для нужд Арбузовского психоневрологического интерната без фактической проверки.

— Противоправные действия должностного лица причинили ГБУ ВО «Облстройзаказчик» ущерб на сумму около 3,9 миллиона рублей, — сообщает Следком.

«Облстройзаказчик» — госпредприятие, курирующее строительство социальных объектов.

Вину признал

По ходатайству следователя экс-руководителя госпредприятия взяли под стражу осенью прошлого года. Обвиняемый полностью признал свою вину. В информационных сообщениях силовых структур фамилия директора «Облстройзаказчика» не называется. Между тем дата, фигурирующая в пресс-релизах, — июнь-август 2018 года — пришлась на период руководства этим учреждением Андрея Бояринова. Он пришёл туда в ноябре 2016 года, уволился в 2019-м. До этого назначения был заместителем главы администрации Октябрьского района Владимира.

Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Экс-директора «Облстройзаказчика» обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее «Призыв» сообщал, что будут судить бывшего декана Владимирского юридического института Валерия Морозова. Генерала-майора внутренней службы в отставке обвиняют в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ.