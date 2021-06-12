Бывшее общежитие в Александрове горело дважды за сутки

Крупный пожар произошел минувшей ночью в многоквартирном доме в Александрове. Горело здание бывшего общежития на улице Маяковского. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 02.30. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений крыша дома полыхала по всей площади.

— Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожарным удалось отстоять жилую часть дома и ликвидировать возгорание на общей площади 900 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. 86 жителей дома оперативно эвакуировали. Среди них 10 детей.

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники, 36 человек личного состава.

О причинах пожара пока не сообщается. Сейчас над этим работают дознаватели МЧС России. Известно, что местная администрация решает вопрос о размещении погорельцев.

Второй пожар за сутки

Жителям горевшего многоквартирного дома пришлось пережить настоящий ужас. Пожар, случившийся минувший ночью, произошел не впервые. По данным чрезвычайного ведомства, буквально вчера днем пожарные уже выезжали по этому адресу. Сообщение поступило в 11.44. Когда пожарные были на месте, дым валил из окна пятого этажа. Оказалось, что загорелся диван на общей кухне.

— Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погибших и пострадавших не было. Пожарные спасли четырех человек. Среди них трое детей, их вывели на улицу с помощью спасательных устройств по автолестнице. Еще 20 человек эвакуировали. Причины возгорания также устанавливаются.

К возгоранию могла привести неисправность электропроводки.

За минувшую ночь в Александрове также сгорел легковой автомобиль. Пожар произошел на улице Советской. Загорелся моторный отсек. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Призыв» рассказывал о крупном возгорании в столовой Гусь-Хрустального. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Столбы черного дыма были видны издалека.