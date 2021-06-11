Брачные игры поганок попали на видео

Необычные водные птицы с темными пучками на голове и рыжим воротником попали на видео. Чомги были замечены оператором на одном из озер нашего региона. Кадры с ними были размещены в группе «Береги природу! Владимирская область». На коротком ролике – брачные игры больших поганок. Именно в этот период птицы теряют бдительность и могут подпустить к себе человека.

— У них очень интересные брачные игры. Птицы синхронно плавают, ныряют, двигают шеей вправо-влево, копируя друг друга. И кульминация всего действа, когда самец ловит небольшую рыбку и дарит самке. Она этот подарок принимает, — рассказал «Призыву» старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, — Когда эти птицы на пролете, они очень осторожны. Но когда они разбиваются на пары, чомги человека почти не боятся, близко подпускают. Их можно сфотографировать, видео сделать.

Специалист рассказывает, что брачные игры больших поганок проходят в воде и имеют свои особенности. Ритуал чомги соблюдают неукоснительно: плывут навстречу, перья воротника распущены, птицы трясут головами и сближаются вплотную. Затем встают в воде вертикально и угощают друг друга пучками водорослей. Наблюдать за ними в этот момент очень интересно.

Гнезда на воде

Встретить чомгу на озерах Владимирской области сегодня можно. Но каждый раз это большая удача. Раньше, рассказывает старший научный сотрудник Музея природы ВСМЗ Денис Дуденков, большая поганка могла гнездится недалеко от Владимира. Но сейчас увидеть вблизи областного центра этих птиц почти невозможно.

— Чомга – перелетная птица. У нас это постоянно гнездящийся вид. Во Владимирской области их можно встретить на озерах Суздальского и Камешковского районов. При это нельзя сказать, что это многочисленный вид. В основном предпочитают озера, заросшие растительностью. А в 80-е годы она гнездилась прямо около Владимира. Сейчас ее здесь не отмечаю, — говорит Денис Дуденков, — Большая поганка есть у нас в музее. Можно прийти посмотреть, как она выглядит.

Чомгу можно встретить на озерах Владимирской области

Чомга прилетает в места гнездования в середине весны, отметили наши респонденты. Гнезда строит большая поганка плавучие. В диаметре домик может достигать полуметра, а в высоту до 80 см. Самка откладывает по 3-4 белых яйца. На то, чтобы вылупиться птенцам потребуется 24 дня. После чего малыши смогут плавать самостоятельно. Но куда эффектней – на спине матери. Таким образом они прячутся на взрослой птице.

Ранее «Призыв» сообщал, что что мама-утка с малышами остановила движение по дороге на подъездах к Владимиру. Семейство неспешно прогуливалось по Юрьев-Польскому шоссе около дамбы на Содышке. Автомобилистам пришлось притормаживать, чтобы избежать ДТП с участием птичек.