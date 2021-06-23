Бесплатно на Черном море отдохнут 2900 жителей Владимирской области

Четыре группы многодетных семей уехали в санатории на Черноморское побережье Кавказа. Им дали бесплатные путёвки. Расходы легли на региональный и федеральный бюджеты. Всего за летний сезон организуют 31 заезд в санатории Туапсе, Сочи и Адлера. Там отдохнут 2900 жителей Владимирской области, 1800 из которых — дети.

Две недели у моря

На юг отправились в том числе и те, чья очередь подходила в 2020 году, но отдых тогда отменили в связи с ковидными ограничениями. Путёвка на Черное море — очень востребованный вид поддержки. В очереди за ней стоят 5 тысяч семей.

Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения администрации области:

Очередь, к сожалению, большая. Один раз только даём. Пока такая возможность.

Это дополнительная мера поддержки.

Всего три региона в России отправляют многодетных на отдых.

На отдых многодетных семей в 2021 году предусмотрено 113,36 млн рублей.

Средняя стоимость путёвки — 35 000 рублей. В неё входят проезд к месту отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание (для родителей – 3-разовое, для детей — 5-разовое), бесплатные экскурсии. Отдыхают в течение 14 дней.

Право на получение бесплатных путёвок имеют многодетные и малообеспеченные семьи, постоянно проживающие во Владимирской области и имеющие детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно:

— один сопровождающий родитель (законный представитель) на одного-четырёх детей;

— два сопровождающих родителя (законных представителя) на пять и более детей.

Что люди говорят

— Столько впечатлений мы еще не испытывали! Все было отлично, домой уезжать не хотелось! — делится семья Веркиных из Курлово Гусь-Хрустального района.

— Хотелось бы выразить благодарность за отлично организованный отдых. Поездка в дельфинарий, батутный центр, анимация на детской площадке были очень интересными, — благодарит семья Козловых из Коврова.

Кроме того, многодетные семьи имеют возможность бесплатно отправить своих детей в загородные лагеря. Органы соцзащиты приобрели путёвки в 16 таких центров отдыха Владимирской и Ивановской области.

Цена отдыха на одного ребёнка — от 17 до 18 тысяч рублей. Все затраты берёт на себя бюджет.