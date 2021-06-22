Бензин дорожает упорно и неумолимо

Во Владимирской области повысились цены на топливо. Рост в июне составил от 20 до 70 копеек за литр. Это уже пятая смена ценников на АЗС в этом году. Самый ходовой вид бензина Аи-92 стремительно приближается к отметке в 50 рублей за литр.

Автомобилисты уверены, что это не предел. Такими темпами уже в 2021-м эта марка перевалит за отметку в полсотни рублей.

Владимирстат не склонен драматизировать так, как это делают рядовые водители, но тоже выразил тревогу по поводу роста цен на топливо. Эксперты опубликовали годовые параметры изменений стоимостных показателей на топливо.

Традиционно стоимость топлива на заправках менялась дважды в год: перед началом посевной и в конце года, что называется под занавес. В этом году аграрии отмечали существенный скачок всех затрат на необходимые работы. И дизельное топливо оказалось последним в списке расходов. Больше подорожали семена, удобрения, запчасти.

Подорожание по цепочке

О росте цен говорили и застройщики. Жаловались на резкий подъем стоимости металла и пиломатериалов. Причем выросли в цене они настолько, что только ростом стоимости топлива не объяснишь — почти в 2 раза. Но всё равно по привычке продавцы пеняют на подорожание перевозок.

Определённую роль топливо играет в случае с удорожанием продуктов первой необходимости. Сахар, масло, молочная продукция, а также борщевой набор стали стоить значительно дороже в этом году.

— В нашей семье две машины. И расходы на бензин — существенная статья в нашем семейном бюджете. Мы живем за городом, поэтому пересесть на общественный транспорт — не наш вариант. Есть два других варианта: заправляться на более дешевых АЗС или отказаться от одной машины. Выбрали последний вариант. Потому что качество бензина вызывает большие сомнения, — рассуждает автомобилист Илья.

Увы, совершенно нет зависимости роста цен на топливо с повышением его качества. Наоборот, чем чаще увеличивается стоимость бензина, тем регулярнее всплывают случаи его подделки.

Общественная организация «Народный контроль» в рамках проекта «Трасса: комплексная безопасность автомобилистов», финансируемого из фонда президентских грантов, каждый месяц на протяжении шести лет проводила проверки качества топлива. На днях шесть АЗС проверено по Владимире. Результаты опечалили экспертов.

— Один оператор оказался недобросовестным и дурит нашего брата-водителя, откровенно втюхивая вместо качественного дизельного топлива ДТ и бензина Аи-92 контрафакт с содержанием серы, в десятки раз превышающем допустимые нормы ГОСТа. По результатам рейда материалы будут переданы в надзорные органы для принятия к нарушителям административных мер воздействия, — сказал руководитель регионального отделения общественной организации «Народный контроль» Сергей Федяев.

Едва Владимирская область вышла из черного списка Роскачества по качеству топлива, как снова рискует туда угодить. Чтобы сдерживать цены на топливо, заправкам приходится развивать сеть торговли сопутствующих товаров, открывать кофейни. Далеко не всем это под силу. Поэтому, поясняют эксперты, заправки начинают лукавить, чтобы удержаться на плаву. Но на чистую воду их выводят общественники. Несколько миллионов рублей штрафов пришлось заплатить АЗС после проверок и выявленных фактов подделок.