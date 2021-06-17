Батутный центр допрыгался. После травмы ребёнка туда пришли прокуроры

Прокуратура наведалась в батутный центр. Поводом стала жалоба жителя Владимира: его ребёнок получил в развлекательном учреждении травму. Поскольку сейчас любое происшествие, связанное с детьми, незамедлительно становится причиной проверки, батутный центр и проверили. Нашли нарушения. И привлекли его к административной ответственности.

Прыжки без табличек

Адрес батутного центра не указан. Написано, что во Владимире. Но здесь их несколько. Прокуратура проверила тот, по которому была жалоба, и установила: центр оказывал услуги с нарушением требований ГОСТа.

— На момент проверки организация эксплуатировала батутные арены и другие аттракционы без наличия необходимой разрешительной и эксплуатационной документации, — сообщил пресс-релиз прокуратуры. — Отсутствовали журналы учёта допусков аттракциона к эксплуатации, техобслуживания и ремонта

Ежедневное заполнение этих журналов предусмотрено законом.

Попутно выявили ещё и другие огрехи. Например, центр не повесил информационную табличку, где указан минимальный возраст и максимальный рост посетителей, на которых рассчитан аттракцион.

Прокуратура города по итогам проверки внесла представление хозяину центра. Тот индивидуальный предприниматель. Нарушения он устранил. Так что претензий к нему со стороны надзорных органов больше нет.

Проверка батутов

Между тем, владелец центра мог бы попасть в сферу внимания правоохранителей и без жалобы родителя пострадавшего дитя. Сейчас по всей стране проверяют подобные развлекательные учреждения. Причиной стало происшествие в Барнауле.

Там в конце мая случилось ЧП: сильный порыв ветра подхватил и поднял в воздух надувную конструкцию. В тот момент там находились дети. Серьёзно пострадали две 4-летние девочки. Их госпитализировали в больницу. Одна из них в крайне тяжелом состоянии.

Как выяснилось, батут закрепили очень ненадёжно. Точнее, просто не закрепили. Его лишь привязали к дереву. После этого в отношении владельцев конструкции были возбуждены уголовные дела.

Что стоит знать

Посетителям батутных центров, чтобы избежать неприятностей, нужно самим проявить элементарную осторожность. Есть правила посещения любого аттракциона — вот их и придерживайтесь. Там указаны ограничения по возрасту, росту, весу и состоянию здоровья — учите их обязательно.

— Оператор не может знать, что у человека, например, больное сердце, — сказал в интервью «Известиям» первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. — Другое дело в том, что люди идут в парк развлекаться, они не хотят читать мелкие надписи возле каруселей. Возможно, администрации стоило бы демонстрировать правила более наглядно — например, в виде картинок, видеороликов, как делают на Западе.

Особую осторожность в парках аттракционов следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями, особенно опорно-двигательного аппарата — экстремальные карусели могут быть для них опасными, уточнили эксперты.