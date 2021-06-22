Башмет, Гиндин и Плетнёв поработают в «Танеевке» на удалёнке

Виртуальная неделя пройдет во Владимирской областной филармонии. В это время владимирские зрители смогут увидеть звёзд мировой сцены. Среди них Юрий Башмет, Михаил Плетнёв, Александр Гиндин, Борис Березовский и другие. Трансляции концертов будут проходит с высоким качеством изображения и звука в Панорамном зале. И — ключевое слово! — бесплатно.

Когда можно посмотреть

Виртуальная неделя стартует сегодня, 21 июня. До 24 июня включительно ежедневно будут проходить концерты. Начало в 19 часов. Пригласительные билеты на каждый показ можно получить в кассе филармонии.

Показ концертов проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». А вот расписание выступлений.

21 июня — Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижёр – Юрий БАШМЕТ

Солист — Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)

22 июня — Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Дирижёр – Юрий СИМОНОВ

Солист — Александр ГИНДИН (фортепиано)

23 июня — Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла КОГАНА

Дирижёр – Азим КАРИМОВ

24 июня — Российский национальный оркестр

Дирижёр и солист – Михаил ПЛЕТНЁВ (фортепиано)

Солисты — Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано), Сергей КРЫЛОВ (скрипка), Вадим РЕПИН (скрипка), Александр РУДИН (виолончель)

Если не попал на концерт

Ну, бывает. Хотел, но не смог — знакомая песня. Если вы не попали на виртуальный концерт, это досадно, но несмертельно. На то он и виртуальный, что может прийти тогда, когда вы этого хотите. Если есть вай-фай. Проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» действует в связке с сайтом Минкульта Культура.РФ. Там собраны десятки концертов, спектаклей, лекций.

Кстати, проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» вовсе не связан с пандемией. Он начал действовать ещё в 2009 году. Задуман для того, чтобы жители самых отдалённых уголков страны увидели выступления самых известных исполнителей. Владимирская область — не самый удалённый уголок. Но если есть возможность увидеть «звёзд» — надо этим воспользоваться!