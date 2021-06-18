Археологи откопали на месте трассы М-12 интересные артефакты

Археологические раскопки ведутся на месте будущей трассы М-12 Москва-Екатеринбург. Под Муромом экспедиции Института археологии Российской академии наук ведут раскопки двух средневековых селищ — Катышево 1 и Чаадаево 5.

На Муромской земле первые люди начали селиться после отступления ледника — 25-30 тысяч лет назад. Поэтому там находят стоянки, относящиеся ещё к палеолиту и мезолиту. Например Карачаровская была открыта в 1877 году графом Алексеем Уваровым. Но больше, конечно, памятников неолита: свыше тридцати стоянок новокаменного века (со второй половины шестого до начала второго тысячелетия до нашей эры).

То, что сейчас изучают учёные, работающие на месте будущей трассы М-12 — более поздние селения. Они относятся ко времени, когда финно-угорское племя мурома уступило место или ассимилировалось с древнерусским населением. Это произошло восемьсот лет назад.

Находки в Чаадаево — 5

В раскопах нашли культурные отложения XII-XIV вв., относящиеся ко времени освоения этих территорий древнерусским населением.

— На селище Чаадаево 5 открыты хорошо сохранившиеся усадебные комплексы XII — первой половине XIII вв., с остатками построек, печей и частокольных оград. Помимо обычных бытовых вещей и орудий труда (ножи, замки, ключи, кресала для высекания огня, детали котлов, фрагмент косы), обнаружены предметы вооружения (наконечники стрел) и снаряжения коня и всадника (удила, фрагмент шпоры), стиль для письма, бронзовые детали лампадофоров (осветительных устройств), — сообщила пресс-служба «Автодора». Эта госкомпания организатор строительства трассы М12 и, соответственно, заказчик археологических изысканий.

Разнообразен состав найденных женских украшений. Среди них серебряное височное кольцо с бусинами, украшенными зернью и зооморфные подвески — «смоленский конек» и «костромская уточка».

Нашли археологи и культовые предметы XII в. Это кресты-подвески и подвеска-образок с изображением Спасителя и процветшего креста. Обнаружение предметов, связанных с письменностью, снаряжения всадника и престижных украшений указывает, что среди обитателей поселения были лица высокого статуса, сделали выводы учёные.

Находки в Катышево

На селище Катышево учёные исследовали культурный слой и остатки сооружений XII-XIV вв. Раскопки позволяют проследить планировку поселения, выявить местоположение отдельных построек. При раскопках собрана серия ножей, фрагменты замков, наконечники стрел, фрагменты удил и другие железные предметы.

Наиболее яркая находка — массивный плетеный браслет из свинцово-оловянистого сплава.

Этот браслет по типологическим признакам можно отнести к изделиям XII-XIII века. Нашли ещё фрагменты стеклянных браслетов. Они в древнерусское время в большей степени характерны для культуры городов.

И ещё откопали много шлаков — это говорит о том, что в поселении работало железнодельное производство. Оно основывалось на местных болотных рудах. Мастерство местных кузнецов при изготовлении сложных слесарных изделий ни в чём не уступало западноевропейскому, говорят учёные.

Археологические раскопки развернуты по всей линии трассы М-12 — во Владимирской, Нижегородской областях и в Чувашской Республике. Работы, которые предстоит выполнить Институту, поистине грандиозные — на протяжении почти 500 километров — от Владимира до Канаша в Чувашской Республике предстоит раскрыть тайны 23-х памятников археологии различных периодов — от эпохи камня до нового времени. Большинство этих памятников было выявлены в ходе археологических разведок, проводившихся в зоне строительства в несколько этапов и завершенных осенью 2020 г.